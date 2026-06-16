Πέραν των 100 σχολείων έχουν μέχρι στιγμής κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και για την αποτροπή καταστροφών, βανδαλισμών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών.

Σειρά έχουν πάρει και άλλες σχολικές μονάδες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων προχωρεί κανονικά. Ωστόσο, εκτός από τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται και οι οποίες έχουν επισημανθεί αρκετές φορές, βασική ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι και ο ορισμός υπεύθυνου ατόμου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, για την πρόσβαση στο Κεντρικό Ψηφιακό Καταγραφικό, όπου καταγράφεται το υλικό των καμερών.

Υπεύθυνο άτομο είναι ο διευθυντής ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, που εργάζεται στη σχολική μονάδα. Συστήνεται επίσης από το Υπουργείο Παιδείας όπως οριστεί ως αντικαταστάτης ένα δεύτερο άτομο του σχολείου, επίσης εξουσιοδοτημένο από τον διευθυντή.

Τα πιο πάνω υπενθυμίζονται εκ νέου στα σχολεία μέσω εγκυκλίου του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου, και ταυτόχρονα τους ζητείται όπως αποστείλουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του υπεύθυνου κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και του αντικαταστάτη γι’ αυτόν τον σκοπό.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με οδηγίες της Αστυνομίας, για να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπιση διάφορων περιστατικών που πιθανόν να συμβούν στις σχολικές μονάδες, το εν λόγω άτομο ή/και ο αντικαταστάτης θα είναι υπεύθυνο για την άμεση ενημέρωση του οικείου αστυνομικού σταθμού, για τον χειρισμό του θέματος. Διευκρινίζεται ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα θα πρέπει να είναι στη διάθεση των ανακριτικών Αρχών το συντομότερο δυνατό, και όχι μετά την παρέλευση του χρόνου διαγραφής τους, ο οποίος καθορίζεται με οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.