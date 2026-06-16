Ένας ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας που αφορά στη διαχείριση των περιστατικών σχολικής βίας είναι και η αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων σε αυτά, περιλαμβανομένων και των παιδιών – δραστών.

Κι αυτό διότι κρίνεται ως πολύ σημαντικό, πέραν από τις όποιες συνέπειες έχουν λόγω των πράξεών τους, να στηρίζονται αποτελεσματικά ούτως ώστε να βοηθούνται και να μην επαναλαμβάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Εάν αυτό επιτευχθεί, τότε το όφελος δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά αυτά και το σχολείο αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.

Για την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων σε ένα περιστατικό βίας εντός σχολικής μονάδας, δίνονται σαφείς οδηγίες στο έγγραφο που ετοίμασαν από κοινού δύο αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας -η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής- το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παρουσίασε χθες ο «Φ» σε σχετικό ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, για την υποστήριξη, τόσο των δραστών, όσο και των παιδιών που έγιναν στόχοι τέτοιων συμπεριφορών, αλλά και των μαθητών που υπήρξαν θεατές και μάρτυρες, αναφέρεται ότι αφού το περιστατικό λήξει και έχει διασφαλιστεί η σωματική ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας, καταβάλλονται προσπάθειες για να υποστηριχτούν εξατομικευμένα οι εμπλεκόμενοι.

Επισημαίνεται ότι ο βασικός στόχος είναι η προστασία και αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας των μαθητών και η πρόληψη υποτροπής και η υποστηρικτική στάση μέχρι την πλήρη επαναφορά όλων στη ρουτίνα.

Πέραν από τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τα σχολεία και οι οποίες περιγράφονται στον Οδηγό που έχει σταλθεί στις σχολικές μονάδες, τονίζεται πως ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται ως προς τη συναισθηματική υποστήριξη/προστασία των στόχων αλλά και του δράστη, για αποτροπή επανάληψης της συμπεριφοράς.

Αναφορικά με τη λήψη πειθαρχικών μέτρων που σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλονται -και πολλές φορές προκαλούν έντονες συζητήσεις- οι Υπηρεσίες τονίζουν πως πάντοτε κατά την εφαρμογή τους, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανόνες Λειτουργίας της Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και η σχετική νομοθεσία («Ο περί Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020, 2024»). Ταυτόχρονα, επισημαίνουν πως η διαδικασία αυτή συστήνεται όπως υποστηρίζει τα εξής:

>> Η εφαρμογή συνεπειών περιλαμβάνει παιδαγωγικά στοχευμένες ενέργειες και όχι μόνο τιμωρητικές ενέργειες.

>> Οι συνέπειες τεκμηριώνονται με βάση τους Κανονισμούς και τις ισχύουσες Νομοθεσίες και είναι ανάλογες της πράξης.

>> Οι συνέπειες έχουν παιδαγωγική διάσταση.

Ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιστατικού και τη σχολική βαθμίδα φοίτησης, επιλέγονται οι παιδαγωγικά στοχευμένες ενέργειες ή εφαρμογή σχετικών σχολικών κανονισμών, αναφέρεται στον οδηγό και προτείνονται μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές συναντήσεις, εργασία επανόρθωσης – ενίσχυση της ανάπτυξης ενσυναίσθησης, δόμηση συμφωνιών με ξεκάθαρα όρια – συνέπειες – ενισχυτές, συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες, γραπτή επίπληξη – παρατήρηση προς γονείς/κηδεμόνες και αποβολή.