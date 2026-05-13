Τον καθορισμό συναντήσεων σε τακτική βάση, για συζήτηση των θεμάτων που άπτονται της σχολικής βίας και παραβατικότητας, για αξιολόγησή τους και για έγκαιρη λήψη αποφάσεων, ζητά η ΠΟΕΔ από το υπουργείο Παιδείας.

Η οργάνωση των δασκάλων στηριζόμενη στην άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα που διενήργησε για το θέμα της σχολικής βίας και παραβατικότητας και στα ιδιαίτερα κατατοπιστικά ευρήματα που έχουν προκύψει και τα οποία αποτυπώνουν την εικόνα που επικρατεί, απευθύνθηκε με επιστολή της στην αρμόδια Υπουργό, δηλώνοντας ταυτόχρονα ετοιμότητα για συνεργασία ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά τα φαινόμενα αυτά στα σχολεία μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΟΕΔ αναφέρει πως το υπουργείο Παιδείας ως αρμόδια Αρχή θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε κοινωνικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, έτσι ώστε να παρθούν στοχευμένες πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα στηρίξουν περαιτέρω το Δημόσιο Σχολείο ώστε να διαχειριστεί τα περιστατικά αυτά.

«Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΕΔ έχει ήδη αποστείλει τις θέσεις της, μετά και από δική σας προτροπή, σε επιστολή της στις 3 Φεβρουαρίου 2026, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κληθεί σε όποια συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η Οργάνωση έχει επίσης υποβάλει στις 22 Απριλίου 2026, όπως μας είχε ζητηθεί από εσάς, ολοκληρωμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και αντικειμενικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Καταγγελιών κατά Εκπαιδευτικών», σημειώνεται στην επιστολή.

Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα της ΠΟΕΔ, η οποία έχει παρουσιαστεί πρόσφατα, συμμετείχαν 1017 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

Μερικά από τα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:

95% των εκπαιδευτικών δηλώνει πως τα περιστατικά σχολικής βίας και παραβατικότητας έχουν αυξηθεί.

28% των εκπαιδευτικών δηλώνει πως δεν αισθάνεται ασφαλές στον χώρο εργασίας, ενώ ένα επιπρόσθετο 27% των εκπαιδευτικών δεν αισθάνεται πάντα ασφαλές στον χώρο εργασίας.

22% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως το σχολείο δεν είναι ασφαλής χώρος για τους μαθητές, ενώ ένα επιπρόσθετο 31% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως το σχολείο δεν είναι πάντα ασφαλής χώρος για τα παιδιά.

Αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων μορφών βίας μεταξύ μαθητών, δηλώνεται συχνή έως πολύ συχνή εμφάνιση ως ακολούθως:

Λεκτική βία

Σωματική βία

Βανδαλισμοί

Διαδικτυακή βία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν ευρήματα που σχετίζονται με συχνή έως πολύ συχνή άσκηση βίας κατά εκπαιδευτικών:

29% δηλώνει απρεπή συμπεριφορά προς εκπαιδευτικό

12% δηλώνει απειλές σωματικής βίας προς εκπαιδευτικό

9% δηλώνει άσκηση σωματικής βίας προς εκπαιδευτικό