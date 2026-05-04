ΣΤΑ δημοτικά σχολεία καταγράφονται περιστατικά βίας. Είναι φαινόμενα πολύ ανησυχητικά και εκφράζουν, φυσιολογικά, ένα έντονο προβληματισμό. Κυρίως γιατί αυτά τα περιστατικά τα συναντούμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΥΤΑ τα ανησυχητικά στοιχεία έχουν προκύψει από έρευνα της ΠΟΕΔ, η οποία διεξήχθη μεταξύ 30 Μαρτίου με 8 Απριλίου, με τη συμμετοχή 1.017 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε σχολιάσει στο πρόσφατο παρελθόν έρευνες που αφορούσαν τη σχολική βία στα γυμνάσια και στα λύκεια. Έρευνες, που αναδείκνυαν σοβαρά φαινόμενα βίας στα σχολεία. Ιδιαίτερα ανησυχία εκφράζεται και σε ό,τι αφορά την έκταση τους.

Η ΕΡΕΥΝΑ, στην οποία αναφερόμαστε αφορά μικρότερες ηλικίες. Αφορούν μαθητές των δημοτικών σχολείων. Και μάλιστα θα πρέπει να αναφερθεί πως σε αυτές τις ηλικίες, ενδεχομένως, πιο δύσκολα τα παιδιά μπορεί να διαχωρίσουν συμπεριφορές. Να αντιληφθούν όταν δέχονται πίεση. Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσίασε σε ρεπορτάζ ο «Φ», η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων μορφών βίας μεταξύ μαθητών δηλώνεται, μεταξύ άλλων, συχνή έως πολύ συχνή εμφάνιση ως ακολούθως: Λεκτική βία (σύμφωνα με το 63% των εκπαιδευτικών), σωματική βία (σύμφωνα με το 59% των εκπαιδευτικών), βανδαλισμοί (σύμφωνα με το 31% των εκπαιδευτικών).

ΜΕΤΑΞΥ αυτών που καταγράφονται είναι η απρεπής συμπεριφορά προς εκπαιδευτικό, απειλές σωματικής βίας προς εκπαιδευτικό, άσκηση σωματικής βίας προς εκπαιδευτικό. Και μάλιστα ένα ποσοστό εκπαιδευτικών δηλώνει πως δεν αισθάνεται πάντα ασφαλής στον χώρο εργασίας. Την ίδια ώρα, το 53% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως το σχολείο δεν είναι πάντα ασφαλής χώρος για τα παιδιά. Στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η διαδικτυακή βία.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ σοβαρά τα φαινόμενα βίας, σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης κι εάν εκδηλώνονται. Ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με περισσότερη προσοχή και αυστηρότητα σε εκείνα τα περιστατικά που εκδηλώνονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Γιατί ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως εάν δεν αντιμετωπισθούν τώρα, στη συνέχεια η διαχείριση θα είναι πιο δύσκολη. Τι θα γίνει όταν τα παιδιά από το δημοτικό θα πάνε στο γυμνάσιο και αργότερα στο λύκειο;

ΣΤΗΝ έρευνα αναφέρονται και οι παράγοντες που ενισχύουν τη σχολική βία και παραβατικότητα. Παράγοντες που είναι οι ίδιοι που ισχύουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως η οικογένεια, η τεχνολογία ( αλόγιστη χρήση) αλλά και το σχολείο. Σε αυτό περιλαμβάνονται, ασφαλώς και οι εκπαιδευτικοί όπως και η απουσία λήψης μέτρων κατά της παραβατικότητας.

ΘΑ συμφωνήσουμε, πάντως, με την Οργάνωση των Δασκάλων ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικά μέτρα αλλά χρειάζεται ολιστική και συστηματική προσέγγιση.