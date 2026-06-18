Στρατιωτικοί από το ψευδοκράτος περιλαμβάνονται στους συνολικά 503 που εκπαιδεύονται σήμερα στη Σχολή και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινών Καταδρομών στην Ισπάρτα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, για την περίοδο 2026-2027 έχουν επίσης διατεθεί θέσεις εκπαίδευσης για 448 στρατιωτικούς από 14 χώρες και το ψευδοκράτος ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με τα αιτήματα των συμμετεχουσών χωρών.

«Από το Υπουργείο μας εκτελούνται δραστηριότητες εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με πολλές φιλικές και συμμαχικές χώρες», αναφέρεται.

Επί του παρόντος, προστίθεται, «στη Διοίκηση της Σχολής και του Κέντρου Εκπαίδευσης Ορεινών Καταδρομέων (komando) στην Ισπάρτα, παρέχεται εκπαίδευση σε συνολικά 503 άτομα φιλοξενούμενου στρατιωτικού προσωπικού από 5 φιλικές και συμμαχικές χώρες, και συγκεκριμένα από το Κιργιστάν, την τδβκ, το Μάλι, τη Λιβύη και τη Σομαλία».

«Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προγραμματισμού Θέσεων για Φιλοξενούμενο Στρατιωτικό Προσωπικό 2026-2027, έχουν διατεθεί θέσεις εκπαίδευσης για συνολικά 448 άτομα από 16 χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Μπουρούντι, Μπαγκλαντές, Γουινέα, Καζακστάν, Κιργιστάν, τδβκ, Βόρεια Μακεδονία, Λιβύη, Ουγγαρία, Μάλι, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Σενεγάλη, Σομαλία, Τουρκμενιστάν)», συμπληρώνεται.

«Προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί εντός του έτους, σύμφωνα με τα πρόσθετα αιτήματα για διαθέσιμες θέσεις που υποβάλλονται από φιλικές και συμμαχικές χώρες», καταλήγει.

ΚΥΠΕ