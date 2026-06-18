Υπερψηφίστηκε, ως αναμενόταν, η έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση πέρασε τελικά με σχετική άνεση, συγκεντρώνοντας από σύνολο 659 ευρωβουλευτών 381 ψήφους υπέρ και 107 κατά. 171 ευρωβουλευτές τήρησαν αποχή, ανάμεσα τους και πέντε Κύπριοι. Πρόκειται για τους Λουκά Φουρλά, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, Γιώργο Γεωργίου, Κώστα Μαυρίδη και Γεάδη Γεάδη. Ο Φειδίας Παναγιώτου ήταν ο μοναδικός που διαφοροποιήθηκε από τους υπόλοιπους, ψηφίζοντας εναντίον της έκθεσης.

Πέντε από τους έξι Κυπρίους ευρωβουλευτές εξήγησαν τη ψήφο τους με δηλώσεις τους στον «Φ», μετά τη χθεσινή διαδικασία της ψηφοφορίας. Ο Φειδίας Παναγιώτου αν και ζητήθηκε η παρέμβαση του δεν τοποθετήθηκε, όπως δεν τοποθετήθηκε ούτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια την περασμένη Τρίτη.

Ο Λουκάς Φουρλάς δήλωσε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την Έκθεση της Τουρκίας ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική αντίφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στην Άγκυρα. Όπως είπε, καταβλήθηκε μια ακόμη προσπάθεια να τετραγωνιστεί ο κύκλος και να συνυπάρξουν στην ίδια πρόταση οι λέξεις «Τουρκία» και «πρόοδος», σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα παραμένει πολύ διαφορετική. Ανέφερε ότι στο τελικό κείμενο περιλήφθηκαν περισσότερες από τριάντα τροπολογίες του, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, ενίσχυσαν ουσιαστικά τις αναφορές στην τουρκική κατοχή, στα Βαρώσια, στους εγκλωβισμένους, στους μαθητές στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου, στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, εξήγησε ότι δεν μπορούσε να υπερψηφίσει την Έκθεση και τήρησε αποχή, διότι, όπως ανέφερε, το τελικό κείμενο εξακολουθεί να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, χωρίς η Άγκυρα να έχει προηγουμένως ανταποκριθεί στις βασικές της υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόοδος όταν η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος, αρνείται να αναγνωρίσει κράτος μέλος της Ένωσης, συνεχίζει να απειλεί και να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών. Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι η κατοχή, η επιθετικότητα και η αδιαλλαξία δεν μπορούν να ανταμείβονται, σημειώνοντας πως η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις μπορεί να υπάρξει μόνο όταν προηγηθεί πραγματική πρόοδος από την ίδια την Τουρκία.

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα δήλωσε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία είναι σημαντική, καθώς αποτυπώνει με σαφήνεια πως η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και από την ανάγκη τερματισμού των προκλήσεων σε Κύπρο και Αιγαίο. Όπως ανέφερε, παρότι η έκθεση περιλαμβάνει ιδιαίτερα θετικές και ισχυρές τοποθετήσεις για την Κύπρο, η έλλειψη ρητής σύνδεσης της σχέσης της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο επέλεξε την αποχή στην ψηφοφορία. Σημείωσε ότι αυτό δεν μειώνει το γεγονός πως η έκθεση χρησιμοποιεί αυστηρή γλώσσα για να καταδικάσει την παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις προκλήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, τις παράνομες ενέργειες στην Αμμόχωστο, καθώς και τη συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Παράλληλα, υπογράμμισε ως ιδιαίτερα θετική την ξεκάθαρη επαναβεβαίωση ότι η μόνη αποδεκτή λύση του Κυπριακού παραμένει το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Ο Γιώργος Γεωργίου δήλωσε ότι, ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας της Αριστεράς, εργάστηκαν ώστε η Έκθεση για την Τουρκία να αποτυπώνει με σαφήνεια τις βασικές πτυχές του Κυπριακού και να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, επέμειναν στην επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, απορρίπτοντας τη λύση δύο κρατών, καθώς και στην ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017. Παράλληλα, σημείωσε ότι συνέβαλαν στην ενίσχυση αναφορών για την Αμμόχωστο, τους αγνοουμένους, την προστασία των Ελληνοκυπρίων γεωργών και κτηνοτρόφων, τον τερματισμό των παραβιάσεων στη Νεκρή Ζώνη, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει επίσης η καταδίκη των πολιτικών δημογραφικής αλλοίωσης και αφομοίωσης που υπονομεύουν την αυτονομία και τη βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ακόμα, ανέφερε ότι, παρά τις προσπάθειες παρεμπόδισης, κατατέθηκαν πρόσθετες τροπολογίες για τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων για την παρεμπόδιση στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο, για το άνοιγμα γραφείου του ΑΚΠ στην κατεχόμενη Λευκωσία και για τον τερματισμό των εξαγωγών όπλων προς την Τουρκία. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η Αριστερά τήρησε αποχή. Παρότι, όπως σημείωσε, η έκθεση καταγράφει σοβαρές παραβιάσεις δημοκρατικών αρχών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, ταυτόχρονα προωθεί μια προνομιακή στρατηγική σχέση μαζί της, χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις εκ μέρους της Άγκυρας. Υπογράμμισε ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να αποσυνδέεται από τον σεβασμό της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και τη συμβολή σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Καταληκτικά, τόνισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί μόνο να παίρνει από την Ευρώπη και πως πρέπει να μάθει και να δίνει.

Ο Κώστας Μαυρίδης δήλωσε ότι η Έκθεση για την Τουρκία δεν αποτελεί νομοθετικό κείμενο, αλλά ως πολιτικό κείμενο αποτυπώνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η οποία έχει παγώσει από το 2018. Όπως ανέφερε, στην Έκθεση περιέχονται πολλές ορθές αναφορές, στις οποίες είχε σημαντική συνδρομή, για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων, ο εποικισμός, ο σφετερισμός Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, οι αγνοούμενοι, η βεβήλωση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, οι κίνδυνοι στις πτήσεις λόγω τουρκικών παρεμβάσεων και η φίμωση αντικατοχικών φωνών στα κατεχόμενα. Τόνισε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σοβαρές αρνητικές αναφορές στην Έκθεση, όπως η απόδοση στρατηγικού ρόλου στην Τουρκία στην Ευρωάμυνα, η πρόβλεψη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας χωρίς πρώτα άρση του εμπάργκο και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η επανέναρξη του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας. Σχετικά με τη λύση του Κυπριακού προβλήματος, υπογράμμισε ότι υπάρχει σοβαρή και σκόπιμη παράλειψη της αναφοράς στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, που ο ίδιος περιέλαβε στις τροπολογίες, δηλαδή για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα, όπως εξήγησε, γίνεται αναφορά στις λεγόμενες συγκλίσεις στο Κυπριακό, οι οποίες προνοούν ότι ο παράνομος χρήστης Ελληνοκυπριακής περιουσίας έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τέλος, δήλωσε ότι η σταθερή του θέση, που είχε προτείνει και με τροπολογίες, είναι ότι η Τουρκία του Ερντογάν αποτελεί εχθρό της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με το λεγόμενο δόγμα της «Γαλάζιας Φαντασίωσης», και γι’ αυτό αποτελεί μονόδρομο για την ΕΕ η επιβολή μέτρων.

Ο Γεάδης Γεάδη δήλωσε πως η πραγματικότητα είναι ότι σε μερικά σημεία της περιέχει ισχυρή καταδικαστική γλώσσα απέναντι στην Άγκυρα. Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, επιλογή της ευρωομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ήταν να τηρήσουν αποχή στην τελική ψηφοφορία, λόγω των σοβαρών προβληματικών σημείων που παρέμειναν στο τελικό κείμενο. Σημείωσε ότι, ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ευρωομάδας του, πέτυχε την ενεργότερη συμμετοχή στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων στην αρμόδια Επιτροπή, με μία στις πέντε τροπολογίες που κατατέθηκαν από το σύνολο των ευρωβουλευτών να φέρουν την υπογραφή του. Από αυτές τις τροπολογίες, όπως ανέφερε, 79 ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο, διαμορφώνοντας ουσιαστικά αρκετά από τα θετικά σημεία της έκθεσης. Παρά τις σημαντικές αλλαγές που, όπως είπε, κατάφεραν να επιφέρουν, ο Γεάδης Γεάδη υπογράμμισε ότι προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό οι αναφορές στην Τουρκία, η οποία παρουσιάζεται στην έκθεση ως εταίρος και στρατηγικός σύμμαχος, καθώς και οι αναφορές σε συνεργασία στους τομείς άμυνας και ασφάλειας. Αντίστοιχα, τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές αναφορές σε αναβάθμιση της τελωνειακής Ένωσης και απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου, τη γνωστή ως «βίζα». Τέλος, επισήμανε ότι θέση τους είναι πως η Ευρώπη δεν μπορεί να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως εξήγησε, δεν μπορεί δηλαδή να καταγγέλλει την παράνομη ρωσική εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, επιβάλλοντας κυρώσεις και άλλα ισχυρά μέτρα, και την ίδια ώρα να υιοθετεί τέτοια στάση απέναντι στην Τουρκία, μια χώρα που κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος και απειλεί την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της Ένωσης.