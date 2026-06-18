Έντονη ανησυχία και προβληματισμό εκφράζει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τα ευρήματα της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιθεώρηση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση σχολικών λεωφορείων με τις απαιτήσεις τεχνικού ελέγχου.

Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες της για το καθεστώς που επικρατεί σε μεγάλο αριθμό λεωφορείων που μεταφέρουν καθημερινά μαθητές, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί τεράστια ευθύνη όλων των εμπλεκομένων και ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για παρατυπίες ή αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν κρίθηκε ακατάλληλο, παρά το γεγονός ότι τα πλείστα εξ αυτών διέθεταν πιστοποιητικό ΙΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι το 53% των σχολικών λεωφορείων δεν προσήλθε στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, κατά παράβαση των σχετικών οδηγιών.

Η Συνομοσπονδία χαρακτηρίζει τα ευρήματα πρόκληση που αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού και αναφέρει ότι κάθε γονιός δικαιολογημένα εκφράζει έντονη ανησυχία για το καθεστώς ασφάλειας που αφορά τη διακίνηση των παιδιών με σχολικά λεωφορεία.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι έχουν παραβιαστεί συμβάσεις, κανονισμοί, νόμοι, ακόμη και άρθρα του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προχωρήσει σε διαδικασίες επιβολής αποκλεισμών και ποινών σε όσους, όπως αναφέρει, παρανόμησαν και περιφρόνησαν τις σχετικές έννομες διατάξεις.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία τονίζει ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν πρόκειται να γίνει «παιχνίδι» στα χέρια οποιωνδήποτε ανεύθυνων και διαμηνύει ότι δεν θα μείνει απαθής ούτε θα ανεχθεί τη συνέχιση μιας κατάστασης που, όπως σημειώνει, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι οι αρμόδιοι για τον εποπτικό έλεγχο οφείλουν να δράσουν άμεσα, προσθέτοντας ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως.