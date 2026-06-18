Το 2019 ο Μίχαελ Τρουέλ ήταν 19 χρονών και ένας ντροπαλός φοιτητής του MIT. Ολοκλήρωσε ένα τεστ προγραμματισμού που υποτίθεται ότι θα έπαιρνε περίπου μία ώρα σε λιγότερο από 10 λεπτά.

«Τα έλυσε όλα», θυμάται ο επενδυτής Αλι Παρτόβι, ο οποίος διευθύνει ένα πρόγραμμα για να εντοπίζει τους καλύτερους προγραμματιστές στον κόσμο όσο είναι ακόμα φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο.

Σήμερα ο Τρουέλ είναι 25 ετών και ο διευθύνων σύμβουλος της Cursor, startup με ένα τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία συμφώνησε να εξαγοράσει, για 60 δισ. δολάρια, η SpaceX του Έλον Μασκ.

Η Cursor αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς καθώς τα έσοδά της διπλασιάστηκαν σε τρεις μήνες στα 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Απασχολεί πλέον 700 υπαλλήλους και εξυπηρετεί το 60% των εταιρειών που ανήκουν στη λίστα Fortune 500, όπως δήλωσε ο Τρουέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του. Η νεοσύστατη επιχείρησή του ανταγωνίζεται πλέον πολλές από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες λογισμικού στον κόσμο, πρόσθεσε.

Ήσυχος αλλά με υψηλές φιλοδοξίες

Σαν παρουσία είναι πολύ ευγενικός και ήσυχος. Παρά τις επιτυχίες του, έχει τη φήμη του πολύ ταπεινού ατόμου που δεν «πουλάει» τα επιτεύγματά του. Επίσης, εντός της Cursor, είναι γνωστό ότι δεν αμειβόταν κατά τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης της εταιρείας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά του δεν σημαίνουν ότι δεν έχει ψηλά τον πήχη, τρέφοντας υψηλές φιλοδοξίες: να γίνει η Cursor μια εταιρεία γενεών, όπως λέει στο προσωπικό της.

Ως έφηβος, δημιούργησε ένα δημοφιλές παιχνίδι προγραμματισμού με επίκεντρο την κατάκτηση του σύμπαντος. Ιδρύοντας την εταιρία μόλις που είχε αποφοιτήσει από το MIT, ο ίδιος και οι φίλοι του από το κολέγιο «κοίταξαν» κατάματα τη Microsoft στον προγραμματισμό – και κέρδισαν.

Στην Cursor, πρεσβεύει μια εργασιακή κουλτούρα που θέλει τους υποψηφίους εργαζόμενους να υποβάλλονται σε ατέλειωτες, απλήρωτες «δοκιμές εργασίας» που μπορούν να διαρκέσουν εβδομάδες, ώστε να μπορέσει να καταλήξει στην καταλληλότερη επιλογή.

Οι υποψήφιοι κάνουν ουσιαστικά όλα όσα θα έκαναν ως υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: τρώνε μεσημεριανό με την ομάδα και έχουν δικό τους γραφείο με εταιρικό υπολογιστή. «Μας δίνει πραγματικά πολλά σημάδια για τις ακατέργαστες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να είμαστε επιτυχημένοι στο περιβάλλον μας», δήλωσε ο ίδιος σε ένα podcast τον περασμένο Νοέμβριο.

Άλλοι πάντως έχουν επικρίνει την τακτικής της απλήρωτης εργασίας.

Η πορεία της Cursor

Το να δημιουργήσει κανείς μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις της τεχνολογίας δεν ήταν εύκολο. Η Cursor είχε να διαχειριστεί μια τεταμένη σχέση με την Anthropic, τον κύριο πάροχό της για τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι που η startup άρχισε να λανσάρει τα δικά του εργαλεία κωδικοποίησης.

Αφού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της υπαρξιακής απειλής που αποτελούσε το εργαλείο Claude της Anthropic για την εταιρεία του, ο Τρουέλ συνέδεσε τη μοίρα της Cursor με την πρόσφατα εισηγμένη στο χρηματιστήριο SpaceX, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης – και διαθέτει δισεκατομμύρια δολάρια σε υπολογιστική ισχύ.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία ωστόσο για τον Τρουέλ είναι μπροστά καθώς μένει να δούμε αν θα πετύχει η συνεργασία με τον Έλον Μασκ.

Με την πρώτη ματιά, η συμφωνία είναι win-win και για τα δύο μέρη. Η Cursor αποκτά πρόσβαση στους τεράστιους υπολογιστικούς πόρους της SpaceX, συμπεριλαμβανομένου του Colossus, ενός υπερυπολογιστή που τροφοδοτείται από εκατοντάδες χιλιάδες κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Από την άλλη, το Grok της SpaceX αποκτά ένα προβάδισμα στον αγώνα προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ως διευθύνων σύμβουλος της Cursor έχει καταστρώσει σχέδια για να διασφαλίσει ότι η νεοσύστατη επιχείρησή του θα έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορίας των υπολογιστών.

Η σχέση με την Anthropic

Ενώ η Cursor έχει αναπτυχθεί με ιλιγγιώδη ρυθμό, τα στελέχη της είχαν την ανησυχία ότι η εταιρεία εξαρτάται υπερβολικά από τον μόνο πάροχο τεχνητής νοημοσύνης, την Anthropic.

Οι δύο εταιρείες είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτώμενες. Η Cursor βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic για την τροφοδοσία των εργαλείων κωδικοποίησης. Εν τω μεταξύ, η Anthropic έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την εκρηκτική ανάπτυξη της Cursor.

Σε κάποιο σημείο των πρώτων ημερών της, η Cursor αντιπροσώπευε περίπου το 40% έως 50% των εσόδων της Anthropic, σύμφωνα με έναν υπάλληλο που γνωρίζει τα στοιχεία. «Και από τις δύο πλευρές, συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν ο ένας τον άλλον. Βγάζουμε με την Anthropic πολλά χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας άλλος εργαζόμενος. «Ταυτόχρονα, η Anthropic διαθέτει ένα ανταγωνιστικό προϊόν».

Πριν από την κυκλοφορία του επιτυχημένου εργαλείου, Claude Code, τα στελέχη της Anthropic διαβεβαίωσαν κατ’ ιδίαν την ηγεσία της Cursor ότι το προϊόν ήταν περισσότερο μια ερευνητική προσπάθεια παρά μια σημαντική εμπορική ώθηση, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ωστόσο, το Claude Code απογειώθηκε γρήγορα. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, τα έσοδα είχαν αυξηθεί στα 2,5 δισ. δολάρια, περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια περισσότερα από ό,τι ήταν της Cursor εκείνη την εποχή, όπως ανέφερε για πρώτη φορά το Bloomberg. Οι προγραμματιστές άρχισαν να δημοσιεύουν ότι ακυρώνουν την Cursor για το Claude Code.

Οι ανησυχίες των στελεχών σχετικά με την εξάρτηση της Cursor από την Anthropic ήταν ήδη έντονες, αφότου η Anthropic απέκλεισε μια ανταγωνιστική νεοσύστατη εταιρεία κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, την Windsurf, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξαγοράς της Windsurf από την OpenAI.

Στις 5 Ιανουαρίου, ο Τρουέλ ανακοίνωσε ότι η Cursor έπρεπε να δημιουργήσει το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Το μήνυμα, σύμφωνα με δύο υπαλλήλους, ήταν σαφές: Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μείνουμε πίσω.

Έπειτα η Cursor ξεκίνησε μια εκτενή ανάλυση τιμολόγησης που συνέκρινε το Claude Code και το Codex της OpenAI, καθώς και συναντήσεις για να καθησυχάσει τους μεγαλύτερους πελάτες της. Τα στελέχη κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι η Cursor έπρεπε να διπλασιάσει την ανάπτυξη του δικού της μοντέλου για να μειώσει την εξάρτηση από τα πρωτοποριακά εργαστήρια και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην τιμολόγηση.

Η Cursor λάνσαρε στην πορεία το Composer, τη δική της σουίτα μοντέλων που επικεντρώνονται στον προγραμματισμό, τα οποία βασίζονται σε μοντέλα ανοιχτού κώδικα από το κινεζικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Moonshot. Το Composer έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στους προγραμματιστές και η Cursor υποστηρίζει ότι το μοντέλο Composer 2.5 που κυκλοφόρησε τον Μάιο είναι πάνω από 85% δική της δουλειά — πράγμα που σημαίνει ότι το υποκείμενο μοντέλο Moonshot αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι του τελικού προϊόντος.

Η ιστορία του Τρουέλ

Έχοντας μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη από γονείς δημοσιογράφους, ο Τρουέλ ήταν ένας χαρισματικός προγραμματιστής και ευαγγελιστής του προγραμματισμού από νεαρή ηλικία.

Όταν ήταν 15 ετών, ως μαθητής στο ελίτ σχολείο Horace Mann, συν-δημιούργησε ένα παιχνίδι προγραμματισμού που ονομάζεται Halite, το οποίο δίδασκε στους ανθρώπους τα βασικά του προγραμματισμού. Το έργο προσέλκυσε χιλιάδες χρήστες – κυρίως μαθητές λυκείου και πανεπιστημίου που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ πριν με τον προγραμματισμό – και του χάρισε ένα χρηματικό έπαθλο 10.000 δολαρίων από έναν κορυφαίο μαθηματικό σύλλογο.

Στο MIT, έκανε διπλή ειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών και στα μαθηματικά, και άρχισε να αναπτύσσει ιδέες για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Το 2022, μετά την αποφοίτησή του, ίδρυσε μαζί με τρεις συμμαθητές του από το MIT μια πλατφόρμα επεξεργασίας κώδικα που ονομαζόταν Anysphere. Μέσα σε 12 μήνες, αύξησαν τα έσοδα σε 1 εκατ. δολάρια, δημιουργώντας μια καλύτερη εκδοχή του επεξεργαστή κώδικα ανοιχτού κώδικα της Microsoft, VS Code. «Στα επόμενα χρόνια, η αποστολή μας είναι να κάνουμε τον προγραμματισμό πολύ πιο γρήγορο, πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό», είχε δηλώσει στο TechCrunch εκείνη την εποχή.

Για να εκπληρώσει αυτήν την αποστολή, ξεκίνησε την Cursor τον Μάρτιο του 2023 η οποία αναπτύχθηκε γρήγορα, προσελκύοντας προγραμματιστές και επιχειρήσεις που ήταν πρόθυμες να ενισχύσουν την απόδοσή τους. Το 2024, η Cursor αποκάλυψε ότι είχε πάνω από 40.000 πελάτες και έναν φιλόδοξο στόχο να κατασκευάσει ένα «μαγικό» εργαλείο που μια μέρα θα έγραφε κυριολεκτικά όλο το λογισμικό του κόσμου. «Κάτι όμορφο συμβαίνει στον κώδικα», υποστήριζε η εταιρεία σε μια ανάρτησή της εκείνη την εποχή.

Μέχρι το τέλος του 2025, είχε ευρεία χρήση από εκατομμύρια προγραμματιστές και τα έσοδα της εταιρείας είχαν δεκαπλασιαστεί σε λιγότερο από ένα χρόνο, φτάνοντας σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια, όπως ανακοίνωσε η Cursor.

naftemporiki.gr