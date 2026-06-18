Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) — δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ — απηύθυναν σήμερα έκκληση για 202 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο την προστασία 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 22 χώρες υψηλού κινδύνου από το επερχόμενο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Ένα Ελ Νίνιο που θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τα οποία προβλέπεται να αυξήσουν την πιθανότητα ξηρασίας, πλημμυρών και καταιγίδων σε τμήματα της Αφρικής, της Ασίας, του Ειρηνικού και στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ανακοίνωσαν οι FAO και WFP.

Οι 22 χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι: Καμερούν, Αιθιοπία, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Ουγκάντα και Ζιμπάουε στην Αφρική. Οι: Αφγανιστάν, Πακιστάν, Φιλιππίνες και Ανατολικό Τιμόρ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι: Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Αϊτή, Ονδούρα και Βενεζουέλα στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική.

Η επιπλέον χρηματοδότηση θα επιτρέψει στις δύο αυτές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να διευρύνουν την υποστήριξή τους πέραν του 1,2 εκατομμυρίου ανθρώπων που ήδη αναμένεται να λάβουν βοήθεια από τον FAO και το WFP.

Η σχεδιασθείσα υποστήριξη περιλαμβάνει μεταφορά κεφαλαίων, σπόρους ανθεκτικούς στην κλιματική αλλαγή, προστασία του ζωικού κεφαλαίου και μέτρα ελέγχου των πλημμυρών.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει τις επιφανειακές θερμοκρασίες στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, οδηγώντας σε ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ παγκοσμίως.

Συμβαίνει κάθε δύο με επτά χρόνια και συνήθως διαρκεί 9 με 12 μήνες.

Η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας ανακοίνωσε την έλευση του Ελ Νίνιο την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα καιρικά φαινόμενα ενδεχομένως να γίνουν εντονότερα και υπάρχει 63% πιθανότητα να ενσκήψει το 2027 ένα πολύ ισχυρό ή “Σούπερ Ελ Νίνιο” .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ