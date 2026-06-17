Η Γαλλία αντιμετωπίζει σήμερα κύμα καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές μέρες, με θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.

Το επεισόδιο αυτό καύσωνα εκτείνεται σε «μεγάλο μέρος της χώρας» σήμερα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, τη Météo-France, ενώ σε επαγρύπνηση στην κίτρινη βαθμίδα για καύσωνα έχει τεθεί ο πληθυσμός σε πάνω από τη μισή έκταση της χώρας.

Η πλειονότητα των γαλλικών περιφερειών θα αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου, με πιθανή κορύφωση στους 36-37 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά, τα κεντροδυτικά και τα κεντροανατολικά της χώρας. Μόνον η Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, και οι παράκτιες περιοχές της Μάγχης, βόρεια και βορειοδυτικά, έχουν γλιτώσει προς το παρόν από το κύμα αυτό ζέστης.

Αύριο, Πέμπτη, ο αριθμός των γεωγραφικών διαμερισμάτων που θα αφορά η επαγρύπνηση στην κίτρινη βαθμίδα για καύσωνα θα αυξηθεί. Και «είναι πιθανό το πέρασμα στην πορτοκαλί βαθμίδα επαγρύπνησης από την Πέμπτη το μεσημέρι στις περιοχές που εκτείνονται από τη λεκάνη του Παρισιού ως το κέντρο της χώρας», πρόσθεσε η Météo-France.

Την Κυριακή που αναμένεται ότι για τη γιορτή της μουσικής θα βγουν στους δρόμους πολλά συγκροτήματα και ερασιτέχνες μουσικοί, αρκετές περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, προειδοποίησε η ειδική στις προβλέψεις στη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Κριστέλ Ρομπέρ.

Πρόκειται για το πρώτο κύμα καύσωνα φέτος στη Γαλλία και το 52ο από το 1947, με τη συχνότητά τους να αυξάνεται υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής που τροφοδοτείται από τη μαζική χρήση ορυκτών καυσίμων. Στην Ευρώπη, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με την απειλή πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Στα τέλη Μαΐου, η Γαλλία αντιμετώπισε άνευ προηγουμένου θερμοκρασίες για τον μήνα αυτόν, αλλά το επεισόδιο αυτό δεν ενέπιπτε στα ακριβή κριτήρια των μετεωρολόγων για να χαρακτηριστεί κύμα.

Η χώρα αντιμετωπίζει «κύματα καύσωνα ολοένα και συχνότερα, ολοένα και περισσότερα κι ολοένα και πιο έντονα επίσης, σε μια προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής», υπογράμμισε ο Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγος στη Météo-France.

protothema.gr