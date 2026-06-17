Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε τον Μάιο του 2026 κατά 3,5% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Όπως σημειώνεται, συγκριτικά με τον Μάιο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (9,7%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (7,8%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-8,5%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-2,9%). Σε σχέση με τον Απρίλιο 2026, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών αυξήθηκε κατά 0,8%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (2,0%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Μάιο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Απρίλιο 2026 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (12,6% και 2,1% αντίστοιχα).

Συναφώς και τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος κατέγραψε ετήσιο πληθωρισμό 3,5% τον Μάιο του 2026, ποσοστό υψηλότερο τόσο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,5%, από 3% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% τον Μάιο του 2026, από 3,2% τον Απρίλιο, ενώ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 3,2% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Τον Μάιο του 2025, ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 2,2% στην ΕΕ και στο 1,9% στη ζώνη του ευρώ. Η Eurostat αναφέρει ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,1%), στη Δανία (1,8%) και στην Τσεχία (1,8%). Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,7%), στη Βουλγαρία (6,3%) και στη Λιθουανία (5,1%).

Η Eurostat επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες εξακολούθησαν να αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ενώ η ενέργεια κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της συμβολής της σε σχέση με προηγούμενους μήνες.