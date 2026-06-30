Κλείνει ίσως και αύριο, το κεφάλαιο «ποινικοί ανακριτές», οι οποίοι θα ερευνήσουν τα ευρήματα που προέκυψαν από το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Ενέργειες από το Προεδρικό έχουν γίνει σε πολλές κατευθύνσεις και φαίνεται πως κλείδωσαν τα ονόματα αυτών που θα αναλάβουν το βαρύ έργο της διερεύνησης της πλέον σοβαρής υπόθεσης που αφορά πρόσωπα απ’ όλους τους θεσμούς του κράτους.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να γίνει ένα «πάντρεμα» Ελλαδίτη με διεθνές αποτύπωμα σε δικαστικές αίθουσες ή στον τομέα της διερεύνησης (πρώην δικαστή ή πρώην Εισαγγελέα Αρεοπαγίτη) και ενός Κύπριου νομικού.

Επίσης είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να πλαισιωθούν από ανακριτές της Αστυνομίας, ενώ δεν αποκλείεται να οριστεί ένας εκ των τεσσάρων επιθεωρητών της Αρχής που γνωρίζει ήδη λεπτομέρειες των υποθέσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, έχουν βολιδοσκοπηθεί αρκετοί γνωστοί ποινικολόγοι στην Κύπρο, ωστόσο ο ένας μετά τον άλλο είτε δήλωσαν σύγκρουση συμφέροντος είτε άρνηση να αναλάβουν τη διερεύνηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δικηγόρου που προσεγγίστηκε να αναλάβει ως ποινικός ανακριτής, ωστόσο είχε ή ενδεχομένως να εκπροσωπήσει, τέσσερις από τους κατονομαζόμενους στο πόρισμα ότι πιθανόν να υπέχουν ποινικής ευθύνης, γι’ αυτό και δήλωσε κώλυμα.

Το Προεδρικό θέλει αυτοί που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή της έρευνας να είναι και υπεράνω υποψίας διαπλοκής αλλά και κύρους ώστε να εξασφαλιστούν τα εχέγγυα μιας ανεξάρτητης έρευνας και το αποτέλεσμα να μην επιδέχεται αμφισβήτησης.

Επειδή η έρευνα θα καλύψει από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι πρώην υπουργό, πρώην Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, πρώην δικαστικό κ.ά., θα πρέπει αυτοί που θα διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές να έχουν το στάτους ώστε να εργαστούν αθόρυβα και να φέρουν πόρισμα που να βασίζεται σε μαρτυρίες και στοιχεία χωρίς σκιές περί κουκουλώματος. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο γι’ αυτό και οι όροι εντολής που θα δοθούν, θα είναι τόσο ευρείας έκτασης που θα καλύψουν τα πάντα και σε μεγάλο χρονικό βάθος.

Όπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διορισμός των ποινικών ανακριτών θα γίνει το συντομότερο, ίσως και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Αυτό που απομένει, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να κλειδώσει και το όνομα του Κύπριου πρώην δικαστικού ή νομικού που θα διοριστεί ποινικός ανακριτής.

Ως γνωστόν, μετά την εξαίρεση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τον χειρισμό της υπόθεσης, το Εισαγγελικό Συμβούλιο (αποτελείται από τις έξι Εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας) αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να διαβιβάσει αυτούσιες τις δύο εκθέσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που πιθανόν να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας.

Επίσης, κατάλογος νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων που εμπλέκονται στην έρευνα, θα ερευνηθεί και από τον Φόρο Εισοδήματος.

Στο πόρισμα της Αρχής καταγράφεται πως από την έρευνα προκύπτει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων για τον τέως Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη, δύο δικηγόρους του γραφείου του, έναν πρώην δικαστή, τον πρώην Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Ρίκκο Ερωτοκρίτου, τον πρώην υπουργό, Νίκο Κουγιάλη, έναν Ρώσο επιχειρηματία, δύο εταιρείες, κ.ά.