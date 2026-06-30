Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Πέρα από την εκατόμβη των νεκρών, η χώρα αντιμετωπίζει και άλλες σοβαρές προκλήσεις, με τους υγειονομικούς να προειδοποιούν για μολυσματικές ασθένειες στον πληθυσμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές λέει η NASA

Σχεδόν 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που δημοσίευσε η NASA.

Οι δίδυμοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οι ερευνητές Κόρι Σερ και Τζέιμον βαν ντεν Χουκ από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Όρεγκον εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν στις πληγείσες περιοχές. Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα ραντάρ που κατέγραψαν δορυφόροι στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς.

Investigadores de la @NASA calculan que 58,870 edificios fueron dañados o destruidos por los dos terremotos que azotaron el centro y el norte de Venezuela 🇻🇪

📹: Según la evaluación preliminar basada en imágenes de radar del Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, hay cambios… pic.twitter.com/Q9mDfUu8wB June 30, 2026

Η ανάλυση αξιοποίησε στοιχεία από τον δορυφόρο Sentinel-1 του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει ραντάρ υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή μεταβολών στην επιφάνεια της Γης.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι πρόκειται για μια προκαταρκτική ταχεία εκτίμηση, η οποία καταγράφει απότομες μεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους, συμβατές με εκτεταμένες καταστροφές. Όπως επισημαίνουν, τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά, καθώς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με επιτόπιες αυτοψίες.

#BREAKING NASA researchers estimate that around 58,870 buildings were damaged or destroyed by the twin earthquakes that struck central and northern Venezuela, based on satellite radar data.



The rapid preliminary assessment used Sentinel-1 radar imagery from the European Space… pic.twitter.com/nGKOzWio5K — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) June 30, 2026

Oι υγειονομικοί προειδοποιούν για μολυσματικές ασθένειες

Γιατροί και υπάλληλοι οργανώσεων που έχουν σπεύσει για βοήθεια στη Βενεζουέλα τονίζουν πως το τοπικό σύστημα υγείας έχει ξεπεράσει τα όριά του μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων να έχει ξεπεράσει τους 1.700 και τους αγνοούμενους να υπολογίζονται περισσότεροι από 45.000, η Βενεζουέλα καλείται να αντιμετωπίσει και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλο και πιο έντονα πλέον οι κάτοικοι που επέζησαν αλλά ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

WATCH: Hundreds of coffins arrive in Venezuela’s La Guaira as official earthquake death toll hits 1,719 pic.twitter.com/yaoFerzFFw — Rapid Report (@RapidReport2025) June 30, 2026

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποίησαν την Τρίτη ότι το – έτσι κι αλλιώς – αδύναμο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας έχει φτάσει στα όριά του, με κατεστραμμένα και υποστελεχωμένα νοσοκομεία να κατακλύζονται από τους τραυματίες, ενώ η επιδείνωση των συνθηκών στην πληγείσα περιοχή δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών.

Οι δεκάδες διεθνείς αποστολές καθώς και εγχώριες ομάδες σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην αναζήτηση επιζώντων, αν και όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες λιγοστεύουν. Αντίθετα, διασώστες και απλοί άνθρωποι με κάθε μέσο, συνεχίζουν να βγάζουν εκατοντάδες σορούς, η διαχείριση των οποίων είναι ακόμα ένα πολύ δύσκολο και ευαίσθητο ζήτημα για τις τοπικές αρχές.

Πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους σχεδόν 16 χιλ. εκτοπισμένους

Οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην υγεία των χιλιάδων εκτοπισμένων που κοιμούνται εδώ και μέρες στην ύπαιθρο ή σε υπερπλήρη καταφύγια με τουλάχιστον ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής.

Οι αρχές της Βενεζουέλας αναφέρουν ότι περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι έχουν πληγεί από τους σεισμούς. Ο αριθμός αυτός αντανακλά τον επίσημο αριθμό των εκτοπισμένων, όπως δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ, Καρλότα Βολφ. Αρκετοί Βενεζουελάνοι που ξαφνικά έμειναν άστεγοι κοιμούνται σε αυτοκίνητα, πάρκα και όπου αλλού βρουν.

Η Βολφ ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται. Πολλοί από τους εκτοπισμένους στην πλέον πληγείσα πολιτεία της Λα Γκουάιρα αντιμετωπίζουν εκτεταμένη έλλειψη τροφίμων, πρόσθεσε.

ΠΟΥ: Όλο και πιο ευάλωτοι οι εκτοπισμένοι σε ασθένειες όπως ιλαρά και ελονοσία

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη στη Γενεύη, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κρίστιαν Λίντμαϊερ δήλωσε ότι οι εκτοπισμένοι Βενεζουελάνοι έχουν καταστεί όλο και πιο ευάλωτοι στην εκδήλωση προληπτικών ασθενειών όπως η ιλαρά, λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού του πληθυσμού, καθώς και σε ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και η ελονοσία, οι οποίες τώρα εξαπλώνονται στο πέρασμα της καταστροφής.

Το σύστημα υγείας της Βενεζουέλας, μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης εξαιτίας της κρίσης που βίωνε η χώρα υπό το καθεστώς του Τσάβες, «βρίσκεται πλέον υπό ακραία πίεση, με τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν πέρα από τη χωρητικότητά τους για να αντιμετωπίσουν την έξαρση των τραυματικών περιστατικών», δήλωσε ο Λίντμαϊερ.

Ζημιές σε 38 νοσοκομεία προκάλεσε ο σεισμός, τρία σταμάτησαν να λειτουργούν

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Καράκας, όπως μεταδίδει ο Independent, οι σεισμοί της περασμένης εβδομάδας προκάλεσαν ζημιές ή έθεσαν σε κίνδυνο τη λειτουργία 38 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει αξιολογήσει 21 από αυτές τις εγκαταστάσεις, τρεις από τις οποίες δεν λειτουργούν πλέον. Άλλες έξι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι υπόλοιπες καταρρέουν εξαιτίας του υπερβολικού φόρτου που έχουν προκαλέσει οι σεισμοί.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πολλοί ειδικευμένοι γιατροί βρίσκονται στα ερείπια και άρα λείπουν από τα νοσοκομεία. Μεταξύ αυτών και οι υπεύθυνοι για τη μητρική φροντίδα στη Λα Γκουάιρα, γεγονός που επιτείνει την πίεση.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν χαοτική παροχή υπηρεσιών και ροή ασθενών, που χαρακτηρίζεται από υπερπληθυσμό, αυξανόμενη συσσώρευση χειρουργικών επεμβάσεων… και κατάρρευση των μέτρων βιοασφάλειας», δήλωσε ο Λίντμαϊερ, προσθέτοντας ότι η αναταραχή έχει προκαλέσει «την κατάρρευση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών νεκροτομείου, καθώς και την ανεπαρκή καταγραφή των θυμάτων».

protothema.gr και iefimerida.gr

