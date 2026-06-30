Ακόμη μια ημέρα από τα φονικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν.

Από τα χαλάσματα αναδύεται οσμή θανάτου, όπου απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάταια τους ανθρώπους τους και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών

Τους 1.719 έφτασαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των δύο σεισμών που έπληξαν τη χώρα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, ανέφερε ότι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται πλέον στους 15.866

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάνω από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες στα ερείπια

Ένας 21χρονος άνδρας διασώθηκε στην πολιτεία Λα Γκουάιρα από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε.

Ο Άαρον Λέβι Καντίλο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαλέδα, αλλά ανάμεσα στους διασώστες και τον Άαρον βρισκόταν η σορός ενός νεκρού, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Πρόεδρος Μπουκέλε — γεγονός που περιπλέκει τη διάσωση.

Ο 21χρονος λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, αναφέρει ο Μπουκέλε, προσθέτοντας ότι οι διασώστες θα «συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές».

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, αφού ο Άαρον παρέμεινε παγιδευμένος για 106 ώρες.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Μετασεισμός ταρακούνησε τα βόρεια της χώρας

Μετασεισμός 4,6 βαθμών με βάθος 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε βόρεια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, το πρωί της Δευτέρας (29/06), σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα βόρεια της Καραμπαγέδα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στη ζώνη που ισοπεδώθηκε από τους δίδυμους σεισμούς, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μετασεισμό.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι νέες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια. Σχεδόν 800 κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως.

Φουντώνει η οργή του λαού

Την ίδια ώρα, υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση και έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία.

Εκτός από τις εικόνες καταστροφής, μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και πολλές εικόνες οργής. Της οργής των πολιτών που διαμαρτύρονται για την ολιγωρία των αρχών.

Current figures from Venezuela earthquakes:



– 1,430 dead

– 3,238 injured

– 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government



Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 27, 2026

Καταγγέλλουν μεταξύ άλλων ότι στρατός και αστυνομία δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις εκκλήσεις για βοήθεια, ότι δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, απλώς παρακολουθούν τα συνεργεία να δουλεύουν ακόμη και ότι εμφανίζονται μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες την ώρα που μέσα από τα συντρίμμια υπάρχουν ενδείξεις ζωής.

Αγωνία στα συντρίμμια

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παρεμποδίζονται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς την πολιτεία Λα Γουάιρα, κάτι που καθυστερεί την άφιξη των ομάδων διάσωσης, αλλά και από τα χαλάσματα των κτηρίων και των γεφυρών που έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, 24 είναι οι χώρες που έχουν στείλει βοήθεια και ανάμεσά τους βρίσκονται 2.741 διασώστες.

Το Σάββατο έφτασαν εξειδικευμένες μονάδες από Χιλή, Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινό, Σαλβαδόρ, Μεξικό, Παναμά, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τελευταίες μάλιστα έστειλαν στη χώρα υποστράτηγο του Σώματος Πεζοναυτών για να κατευθύνει τις στρατιωτικές προσπάθειες παροχής βοήθειας, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο πλοία, ελικόπτερα, βαρέα αεροπλάνα μεταφοράς φορτίου για την παροχή βοήθειας.

Επίσης έχουν σπεύσει και σωστικά συνεργεία από διάφορες αμερικανικές πολιτείες, ενώ έως τώρα το κόστος της ζημιάς εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ θα στείλει 10.000 νεκρόσακους

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.719 νεκρούς.

«Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για αριθμούς που η κυβέρνηση (σ.σ. της Βενεζουέλας) δεν έχει ανακοινώσει επισήμως», δήλωσε σήμερα ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον αριθμό των αγνοουμένων μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Επισημαίνοντας όμως πως με 2.500 κτίρια να έχουν καταστραφεί, «τα περισσότερα εκ των οποίων ολοσχερώς», γνωστοποίησε πως ο ΟΗΕ σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα. «Είναι πολύ λυπηρό και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο αριθμός (των νεκρών) θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα επαίνεσε την ταχεία κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι κάτοικοι. Αναφέρθηκε σε πάνω από 40 ομάδες διάσωσης από 27 χώρες, κάτι που μεταφράζεται σε «περισσότερους από 2.000 διασώστες και λοιπό προσωπικό στην περιοχή, με περισσότερα από 160 (ειδικά εκπαιδευμένα) σκυλιά». Σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό κατάφεραν να ανασύρουν επτά επιζώντες την Κυριακή από τα ερείπια κτιρίων, συμπλήρωσε.

ertnews.gr