Στη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης σε μια μεγάλη έκταση, κατά μήκος του ποταμού από τον κυκλικό κόμβο τον Κονιών στην αρχή του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Παφιακού Σταδίου, προχωρεί ο Δήμος Πάφου ως ένα μέτρο πρόληψης και προστασίας της πόλης την περίοδο αυτή των κινδύνων από πυρκαγιές.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, εξήγησε ότι πρόκειται για τον φυσικό διάδρομο όπου θα δημιουργηθεί το νέο Γραμμικό Πάρκο της Πάφου, ένα έργο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη. Η αντιπυρική ζώνη αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα, ενισχύοντας την ασφάλεια της περιοχής και προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον, είπε.

Με τη δημιουργία του πάρκου και τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, η καρδιά της πόλης θα αποκτήσει έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και οξυγόνου, τόνισε ο Δημαρχεύων. Έναν ζωντανό χώρο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής, θα συμβάλει στη βελτίωση του μικροκλίματος και θα προσφέρει στους πολίτες μια πραγματική όαση δροσιάς και φυσικής ομορφιάς.

Το Γραμμικό Πάρκο θα αποτελεί έναν μοναδικό χώρο περιπάτου, άθλησης, ποδηλασίας, χαλάρωσης και επαφής με τη φύση, προσφέροντας καθημερινά στιγμές ευεξίας σε μικρούς και μεγάλους, αναφέρει επίσης, τονίζοντας ότι ο Δήμος Πάφου, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας, προχωρά με συντονισμό και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση ενός έργου με σημαντική περιβαλλοντική, κοινωνική και αναπτυξιακή αξία.

Με σχέδιο, συνεργασία και υπευθυνότητα, δημιουργούμε ένα ασφαλέστερο, πιο πράσινο και πιο ανθρώπινο μέλλον για την Πάφο, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, κατέληξε.