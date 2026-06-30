Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους τις συνθήκες υπό τις οποίες έσβησαν τα δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία, που βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου το απόγευμα της Κυριακής. Τα δύο αγόρια, που έμειναν χωρίς φύλαξη, αφού τόσο ο 30χρονος πατέρας τους, όσο και η 38χρονη σύντροφός του μετέβησαν από το πρωί της Κυριακής στις δουλειές τους, καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης. Η συγκεκριμένη κάμερα έδωσε σημαντικές απαντήσεις για το τι συνέβη, αφού κατέγραψε τα παιδιά να εισέρχονται στο αυτοκίνητο και να παίζουν σε αυτό. Σε κάποια στιγμή η κάμερα παγώνει και σταματά η κίνηση.

Σημειώνεται πως τα παιδιά εντοπίστηκαν αναίσθητα γύρω στις 5:30 το απόγευμα από τη συμβία του πατέρα, όταν επέστρεψε από τη δουλειά της στην οποία μετέβη στις 8 το πρωί. Αυτή ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, ενώ ακολούθως μεταφέρθηκαν τα τραγικά μαντάτα στον πατέρα, που είναι σιδεράς και εργάζεται στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν πως τα παιδιά βρίσκονταν κλειδωμένα στο όχημα πάνω από τρεις ώρες. Όπως εκτιμάται, λόγω της ζέστης είχαν αναπτυχθεί πολύ ψηλές θερμοκρασίες στο όχημα στο οποίο φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν.

Από κει και πέρα στην υπόθεση υπάρχουν δύο σημαντικά ερωτήματα, που καλούνται ν’ απαντήσουν μέσω ανακρίσεων και εξειδικευμένων εξετάσεων οι ανακριτές των Βρετανικών Βάσεων. Το πρώτο είναι το γιατί βρέθηκε κλειδωμένο το αυτοκίνητο, από τη στιγμή που τα παιδιά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, πέτυχαν είσοδο από ανοικτή πόρτα. Το ενδεχόμενο που διερευνούν οι ανακριτές είναι να υπέστη βλάβη το σύστημα κλειδώματος του σαλούν οχήματος και γι’ αυτό διενεργούν εξειδικευμένες εξετάσεις, ενώ ήρθαν σ’ επαφή και με συγκεκριμένη αντιπροσωπία των αυτοκινήτων. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί τα παιδιά βγήκαν από το σπίτι. Από το περιβάλλον του πατέρα υπάρχουν ισχυρισμοί πως υπήρχαν προβλήματα με συγκεκριμένο πρόσωπο στην πολυκατοικία, που ασκούσε πιέσεις για την παρουσία των παιδιών και πως ενδεχομένως να φοβήθηκαν. «Όλα βρίσκονται υπό διερεύνηση», αρκέστηκε να πει αστυνομική πηγή των ΒΒ στην εφημερίδα μας όταν θέσαμε αυτή την καταγγελία. Η ίδια πηγή σημείωσε ακόμη πως με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διερευνάται υπόθεση πρόκλησης θανάτου από αμελή και επικίνδυνη πράξη και είναι γι’ αυτόν τον λόγο που συνελήφθησαν από την πρώτη στιγμή ο πατέρας και η συμβία του.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες σε κατάσταση σοκ ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας, όπου έπειτα από μακρά διαδικασία προφυλακίστηκαν για τρεις ημέρες. Θα παρουσιαστούν ξανά στο δικαστήριο την Πέμπτη στις 12 το πρωί. Η Αστυνομία των ΒΒ είχε ζητήσει την κράτησή τους για 4 ημέρες, ωστόσο ο δικαστής Carl Gunsley, ενέκρινε μόνο τις τρεις κάνοντας αποδεκτό μόνο το επιχείρημα για τον κίνδυνο φυγοδικίας. Η συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, Ανδριάνα Κλαΐδη, προηγουμένως έφερε ένσταση στην κράτησή του. «Ένας από τους λόγους που έφερα ένσταση είναι πως δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση για την πραγματική αιτία θανάτου και ο δεύτερος ήταν για τον επηρεασμό μαρτύρων», ανέφερε μετά το πέρας της διαδικασίας.

Κατά τη διαδικασία η συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, υπέβαλε στον ανακριτή της υπόθεσης, υπαστυνόμο του ΤΑΕ των ΒΒ, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, πως υπάρχουν εικασίες για το αδίκημα της αμέλειας αφού, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα αίτια θανάτου των δύο παιδιών. «Συμφωνείτε μαζί μου πως υπάρχει πιθανότητα να πέθαναν από άλλο λόγο; Ας πούμε μπορεί να έχουν δηλητηριαστεί», είπε η κ. Κλαΐδη, με τον ανακριτή της υπόθεσης να απαντά: «Πιστεύουμε πως το αδίκημα που έχει διαπραχθεί είναι αυτό της αμέλειας». Σημειώνεται πως ο συνήγορος υπεράσπισης της 38χρονης, Χρίστος Μούσκος, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή της.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε, επίσης, πως οι ΒΒ ανέλαβαν τη διερεύνηση, αφού το μοιραίο όχημα ήταν σταθμευμένο στο έδαφός τους, ενώ η πολυκατοικία όπου διέμενε ο πατέρας, που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω, είναι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επειδή θα ληφθούν περίπου 25 καταθέσεις, οι περισσότερες από περιοίκους, θα ζητηθεί η συνδρομή της κυπριακής Αστυνομίας, ενώ οι ΒΒ θα αιτηθούν βοήθειας κι από τις βουλγάρικες Αρχές, προκειμένου να ληφθεί κατάθεση από τη μητέρα των παιδιών. Τα δύο αγόρια ήρθαν στην Κύπρο από τα μέσα Μαΐου και τα συνόδευσε στη χώρα μας ο πατέρας τους, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Αστυνομία των ΒΒ.