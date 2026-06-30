Φονικός είναι ο καύσωνας που πλήττει την Ιταλία, καθώς μέσα σε μόλις μία μέρα έχασαν τη ζωή τους πέντε άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις τελευταίες 24ώρες έχουν καταγραφεί ήδη πέντε θάνατοι που αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες με τις ιταλικές Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στο μεταξύ, πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να ανοίξουν δωρεάν τα μουσεία τους, μέχρι το τέλος του σφοδρού αυτού κύματος καύσωνα. Μαζί με τα δημοτικά γυμναστήρια και τα πολιτιστικά κέντρα, λειτουργούν ως «κλιματικά καταφύγια» για τους κατοίκους και τους τουρίστες.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ό,τι αφορά τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε, πολλοί δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους τους, ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου τις ημέρες αυτές.

Στο «κόκκινο» 25 περιφέρειες

Μόλις την Τρίτη, 25 ιταλικές περιφέρειες τέθηκαν σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να καταγραφούν και την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ιταλίας αναμένεται να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και η χαλαζόπτωση. Την Πέμπτη, προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία.

Ο καύσωνας καταφθάνει και στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία, αναμένει τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες από την Τετάρτη καθώς άλλο ένα κύμα καύσωνα θα πλήξει τις ιβηρικές ακτές με «σπάνια» ένταση, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Πολλές περιοχές της ενδοχώρας θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό από αύριο, με το μέτρο αυτό να επεκτείνεται σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα την επόμενη μέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μετεωρολόγος Χόρχε Πόντε.

«Είναι ακόμη πιθανό να εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για ορισμένες περιοχές» μέχρι την Πέμπτη, πρόσθεσε ο εμπειρογνώμονας του πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

«Αυτό θα είναι ένα παρατεταμένο επεισόδιο, με τουλάχιστον μια εβδομάδα πολύ υψηλών θερμοκρασιών», οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν αναμένεται να αγγίξουν το ιστορικό ρεκόρ των 47,3 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε το 2003, σημείωσε.

«Αυτό που μας ανησυχεί σε αυτές τις προβλέψεις δεν είναι τόσο οι μέγιστες θερμοκρασίες, όσο η επιμονή πολύ υψηλών θερμοκρασιών για πολλές ημέρες», συνέχισε ο Πόντε, προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα «σπάνιο» να βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου σε παράκτιες περιοχές για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος καύσωνα.

Το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Υγεία και το Περιβάλλον (CPSA), το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από εκατό οργανισμούς, προειδοποίησε σήμερα για «επιδείνωση των επιπτώσεων των καυσώνων στην υγεία».

«Η Πορτογαλία είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη χώρα λόγω του κλίματος, της δημογραφικής γήρανσης και των κοινωνικών ανισοτήτων», ανέφερε σε δελτίο τύπου.

Η CPSA συνιστά συγκεκριμένα τη δημιουργία κέντρων σε κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να βρουν καταφύγιο και να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

ΑΠΕ – ΜΠΕ