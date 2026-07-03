Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε βαθύ χαντάκι σε ορεινή περιοχή στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της χώρας Ισλαμαμπάντ από την περιφερειακή πρωτεύουσα Κουέτα.

«Λεωφορείο που έκανε το δρομολόγιο Κουέτα προς Ισλαμαμπάντ έπεσε σε βαθύ χαντάκι στην ορεινή περιοχή της Ντάνα Σαρ…Υπάρχουν 40 νεκροί και 11 τραυματίες», δήλωσε αξιωματούχος από την υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών της περιοχής Τζομπ, ένας απολογισμός που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές του Μπαλουτσιστάν.

A speeding, overcrowded passenger bus plunged from a highway into a rocky ravine in southwestern Pakistan early Friday, killing 40 people and injuring eight others in one of the deadliest road accidents in recent years, officials said. – AP pic.twitter.com/kcZ6RBLxlh — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 3, 2026

protothema.gr