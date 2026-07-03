Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Νέα Υόρκη, με τη θερμοκρασία στο Σέντραλ Παρκ να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες, καθώς η υψηλή υγρασία αναμένεται να εντείνει την αίσθηση της ζέστης.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ και τους μετεωρολόγους του AccuWeather, η θερμοκρασία στο εμβληματικό πάρκο του Μανχάταν άγγιξε τους 38 βαθμούς το απόγευμα της Πέμπτης, καταγράφοντας την πρώτη τέτοια επίδοση από τις 18 Ιουλίου 2012, όταν η πόλη είχε ζήσει μία από τις πιο ζεστές ημέρες της από το 1966.

Extreme heat reached New York City's Times Square on July 2, with the National Weather Service reporting the temperature hit 100 degrees F, putting people under a heat warning leading into the July 4 holiday weekend pic.twitter.com/uQ8QBdqn5t July 2, 2026

Την ίδια ώρα, η αποπνικτική υγρασία κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες, καθώς η αίσθηση της θερμοκρασίας πλησιάζει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με πιθανότητα το Σέντραλ Παρκ να καταγράψει θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα – κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούλιο του 2011.

Η Νέα Υόρκη είχε βιώσει αντίστοιχο διήμερο ακραίας ζέστης τον Ιούλιο του 2011, αλλά και το 2010. Ακόμη πιο σπάνιες είναι οι περίοδοι τριών συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμών στο Σέντραλ Παρκ, κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές: τον Αύγουστο του 1948 και τον Ιούλιο του 1993. Το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στην ιστορία της πόλης διήρκεσε 12 ημέρες, από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 1953.

Central Park, NY temperature update: As of 1:51pm, the temperature reached 100F. The heat index was 106F at the same time. This is the first time Central Park his hit 100F since July 18, 2012 when the temperature reached 100F. pic.twitter.com/W4SeioMIQk — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 2, 2026

Ο λεγόμενος «θερμικός θόλος» που έχει καλύψει περιοχές της Ανατολικής Ακτής και των μεσοδυτικών ΗΠΑ άρχισε να ανεβάζει σημαντικά τις θερμοκρασίες από την Τετάρτη, με τις πιο δύσκολες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δώσουν τη θέση τους σε ισχυρές απογευματινές καταιγίδες, επηρεάζοντας τις εκδηλώσεις για την αργία της 4ης Ιουλίου. Η επιστροφή σε φυσιολογικότερες συνθήκες αναμένεται από τη Δευτέρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση ακραίας ζέστης για τη Νέα Υόρκη, την κοιλάδα του Κάτω Χάντσον, το Λονγκ Άιλαντ, το βόρειο Νιου Τζέρσεϊ και το δυτικό Κονέκτικατ.

Οι δημοτικές Αρχές της Νέας Υόρκης κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του καύσωνα και ενεργοποίησαν πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για τα κοντινότερα κέντρα δροσιάς μέσω των ψηφιακών σημείων LINK NYC.

NYC bakes as Central Park hits 100 degrees for first time in over a decade amid blistering heatwave https://t.co/Q9SWDk1cJw pic.twitter.com/KDW1dihYSS — New York Post (@nypost) July 2, 2026

«Το σημαντικότερο που μπορείτε να κάνετε με αυτές τις θερμοκρασίες είναι να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό», δήλωσε ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι.

«Αν μπορείτε να αποφύγετε τις μετακινήσεις τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, κάντε το», πρόσθεσε.

protothema.gr