Ζωικά προϊόντα που μεταφέρονταν κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, καθώς και καπνικά προϊόντα που φέρονται ως αδασμοφορολόγητα, εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, στις 21 και 22 Ιουνίου.

Στις 21 Ιουνίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων διενήργησαν ελέγχους σε τρία οχήματα, τα οποία οδηγούσαν μία Ελληνοκύπρια και δύο αλλοδαποί. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν ζωικά προϊόντα, η μεταφορά των οποίων παραβίαζε τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Στην πρώτη περίπτωση κατασχέθηκαν 1,6 κιλά γιαούρτι και 500 ml αϊράνι. Στη δεύτερη, εντοπίστηκαν 900 γραμμάρια σαλάμι, 900 γραμμάρια νωπό κοτόπουλο, 700 γραμμάρια τυρί και 900 ml αϊράνι. Στην τρίτη περίπτωση κατασχέθηκαν 1,4 κιλά γιαούρτι, τέσσερα λίτρα γάλα και 1,9 λίτρα αϊράνι.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταστροφή τους.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, στις 22 Ιουνίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν καπνικά προϊόντα επιμελώς κρυμμένα στη συρόμενη οροφή οχήματος στο ίδιο σημείο διέλευσης.

Οι συσκευασίες δεν έφεραν την προβλεπόμενη προειδοποιητική σήμανση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι επρόκειτο για αδασμοφορολόγητα προϊόντα.

Στη συρόμενη οροφή εντοπίστηκαν εννέα κούτες, με 200 τσιγάρα η καθεμία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 225 γραμμαρίων.

Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκαν τόσο τα καπνικά προϊόντα όσο και το όχημα. Ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό και απόδοση του οχήματος, με την καταβολή συνολικού ποσού €720.