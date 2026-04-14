Μοσχοβόλησε φρεσκοζυμωμένο ζυμάρι και γέμιση φλαούνων το κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια ενός καινοτόμου εργαστηρίου με σκοπό τη γνωριμία πολιτών με την κυπριακή παράδοση.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με άφθονο μεράκι, τη συμμετοχή σχεδόν 250 ευρωπαϊκών πολιτών και μια φορτωτική με 100 κιλά χαλούμια, αλεύρια και υλικά που εστάλησαν απευθείας από το νησί μας για να μαγειρευτούν στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, είναι η πρώτη φορά όπου η χώρα που προεδρεύει αναλαμβάνει μια τέτοια δραστηριότητα για να γνωρίσει κάποιο παραδοσιακό της έδεσμα στην κοινότητα. «Τους άρεσε τόσο η ιδέα που μας αναφέρθηκε ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο που θα ακολουθηθεί και από τις άλλες χώρες. Άρεσε σε όλους πάρα πολύ και ο κόσμος το αγκάλιασε με ενθουσιασμό», μας αναφέρθηκε.

«Στο εργαστήριο, το οποίο χωρίστηκε σε τέσσερα τμήματα, συμμετείχαν 190 Ευρωπαίοι από διάφορες χώρες και 50 Κύπριοι. Ήταν άτομα που προσκλήθηκαν από τους Κύπριους των Επιτροπών», αναφέρθηκε και προστέθηκε πως εστάλησαν 50 κιλά τυριά και 40 κιλά αλεύρια, μαζί με σταφίδες και άλλα μπαχαρικά. Η συνταγή επιλέχθηκε από τους συντονιστές με βασικό κριτήριο να μπορούν να την επαναλάβουν οι Ευρωπαίοι και μόνοι τους και κατά συνέπεια να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή.

«Θέλαμε να αναδειχθεί και προβληθεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εδέσματα της κυπριακής κουζίνας για το Πάσχα, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική παρουσία της Κύπρου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον», υπογραμμίστηκε.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με το ζύμωμα για τα πρώτα 40 λεπτά και ετοίμασαν τις δικές τους φλαούνες, βιώνοντας μια αυθεντική πτυχή της κυπριακής πασχαλινής παράδοσης. Έπειτα, κατά το ψήσιμο συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την Κύπρο, εν είδε διαδραστικού διαγωνισμού γνώσεων, με ερωτήσεις που αφορούν το νησί μας. Οι νικητές έλαβαν ως δώρα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας μας, τα οποία φέρουν ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), όπως κουμανταρία, ζιβανία και ροδόσταγμα Αγρού.

Επιπλέον, δοκίμασαν κεράσματα όπως πουρέκια χαλλουμιού της σάτζιης και κυπριακή λεμονάδα, ενώ τους έδωσαν και φλαούνες που ετοιμάστηκαν από τους διοργανωτές, ώστε να μπορούν να πάρουν μαζί τους τις δικές τους.

«Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε όχι μόνο τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου, αλλά και τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων μέσα από την κοινή εμπειρία και τη γιορτή της παράδοσης», μας αναφέρθηκε.