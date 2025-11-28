Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη να επωφεληθεί από την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ερχόμενου Απρίλη με την συμμετοχή ηγετών χωρών της περιοχής, ώστε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε μια πολύ συγκεκριμένη βάση, ανέφερε μιλώντας στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ilze Juhansone.

Η Κύπρος έχει ένα προτέρημα που φέρνει στην ΕΕ κι αυτό είναι ότι γνωρίζει την περιοχή, είπε προσθέτοντας ότι από την προσωπική της εμπειρία, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια όταν ο Πρόεδρος της ΚΔ μιλάει για θέματα της περιοχής τον ακούνε προσεκτικά γιατί ξέρουν ότι γνωρίζει.

Για την γεωπολιτική στρατηγική της Ευρώπης, η κ. Juhansone είπε ότι είναι «ταυτόχρονα η δύναμή μας και η αδυναμία μας» οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών για διάφορα γεωπολιτικά ζητήματα, καθώς από την μια οι «δημοκρατικές μας κοινωνίες μπορούν να συζητούν ανοικτά αυτά τα θέματα, αλλά από την άλλη πολύ συχνά δεν καταφέρνουμε να μιλούμε με μια φωνή».

Σημείωσε επίσης ότι οι περισσότερες ανοικτές διενέξεις υπάρχουν στα ανατολικά της ΕΕ, αλλά και η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο είναι εξίσου σημαντική.

Στην αρχική της τοποθέτηση η αξιωματούχος της ΕΕ, που επισκέπτεται την Κύπρο ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, είπε ότι οι προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εσωτερικά και εξωτερικά, η ασφάλεια και άμυνα και τα προβλήματα των πολιτών όπως η στέγαση και η ποιότητα εργασίας

Απαντώντας αργότερα στα ζητήματα και τις απόψεις που εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, Χάρης Γεωργιάδης και οι παρόντες Βουλευτές-μέλη Γιώργος Λουκαϊδης και Κωστής Ευσταθίου, η κ. Juhansone είπε ότι υπάρχει κοινή προσδοκία όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΔ) θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 για μια σειρά από λόγους, σημειώνοντας ότι θα «μείνουμε χωρίς χρηματοδότηση στο τέλος του 2027 εάν δεν υπάρξει σύντομα μια συμφωνία».

Στην παρατήρηση του Χάρη Γεωργιάδη πως υπάρχει δυσφορία των εθνικών κοινοβουλίων για την μη παρουσία σε σημαντικές συνεδρίες κατά την διάρκεια των διαφόρων Προεδριών της ΕΕ σε επίπεδο συναντήσεων κοινοβουλίων από αρμόδιους Επιτρόπους, η αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι το σημείωσε και θα το μεταφέρει στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις δύο συνεδρίες που θα γίνουν εντός Μαρτίου για θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, ώστε να είναι παρόντες οι αρμόδιοι Επίτροποι. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως θετικά απάντησαν οι Επίτροποι Άμυνας και Μεσογείου.

Για την παρατήρηση του Γιώργου Λουκαΐδη πως η Ευρώπη στρατιωτικοποιεί την οικονομία της ξοδεύοντας πολλά χρήματα για την άμυνα και πως αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής, η κ. Juhansone είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεχνά την κοινωνική ευημερία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται σε θέματα όπως την οικονομικά προσιτή στέγαση, επεξεργαζόμενη σχετικές προτάσεις. Επικεντρώνονται επίσης στην ποιότητα εργασίας, δεξιότητες και την κινητικότητα εργασίας, πρόσθεσε, και πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα που είναι προβλήματα καθημερινότητας, συμφωνώντας με τον κ. Λουκαΐδη ότι αυτού του είδους τα θέματα οδηγούν ιδεολογικά στην ακροδεξιά.

Διαφώνησε ωστόσο με τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ ότι «οδεύουμε σε μια οικονομία», λέγοντας ότι εάν δεν έχουμε τις ΗΠΑ εμπλεκόμενες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια «είμαστε πολύ εκτεθειμένοι». Πρέπει να γίνουμε έξυπνοι ως προς τις επενδύσεις σε αποτελεσματικές αμυντικές βιομηχανίες, ώστε να είμαστε όσο πιο ανεξάρτητοι γίνεται για την δική μας ασφάλεια, σημείωσε. Η μεγάλη επίθεση στην Πολωνία, είπε, από ρωσικά drones ήταν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα αφύπνισης, ώστε να πάρουμε την ασφάλεια της ΕΕ πιο σοβαρά.

Δεν είναι εύκολη συζήτηση αυτό το θέμα, συνέχισε, καθώς κάθε Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το δίλλημα στον εθνικό της προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας και την σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση που είναι το βάθρο της δημοκρατίας.

Για την ενεργειακή ασφάλεια μίλησε για ρωσική χειραγώγηση της ενεργειακής κρίσης, λέγοντας πως η ΕΕ είναι εκτεθειμένη καθώς δεν έχει αποθήκες ενέργειας αλλά και σε ό,τι αφορα την εισαγωγή καυσίμων. «Είμαστε ακόμα και σήμερα [εκτεθειμένοι] γιατί δεν έχουμε αρκετές ποσότητες γκαζιού και πετρελαίου» είπε. Η Κίνα, συνέχισε, θέτει επίσης εμπόδια στην δημιουργία αποθηκευτικών ποσοτήτων ενέργειας για την ΕΕ.

Η ευρωπαία αξιωματούχος συμφώνησε με τον Κωστή Ευσταθίου στο θέμα της χρήσης του Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χαρακτήρισε πολύ ευαίσθητο. Είμαστε αναγκασμένοι να αγκαλιάσουμε το ΑΙ γιατί έχει πολύ μεγάλες προοπτικές, αλλά έχουμε και μεγάλη ευθύνη στο πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, διατηρώντας λεπτές ισορροπίες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Χάρης Γεωργιάδης εξήγησε αρχικά στην κ. Juhansone πως η Κύπρος έχει Βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη, είπε πως οι δύο εξουσίες, νομοθετική και εκτελεστική, είναι εντελώς ξεχωριστές στην χώρα μας κι γι’ αυτό η διεξαγωγή της Προεδρίας της ΕΕ δεν θα επηρεαστεί. Θα συμπιεσθεί, είπε, το πρόγραμμα της Βουλής στο βαθμό που εμπλέκεται ως εθνικό κοινοβούλιο σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Προεδρίας καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που την αφορά μέχρι το τέλος Μαρτίου.

