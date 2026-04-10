Τις παραδοσιακές φλαούνες επέλεξε να ετοιμάσει τη Μεγάλη Παρασκευή η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, τιμώντας τα έθιμα του Πάσχα.

Μαζί με τη γιαγιά της, Άννα, μοιράστηκαν τα μυστικά για τις αυθεντικές τρουλλιώτικες φλαούνες.

Στην ανάρτηση της στα social media έγραψε «Μύρισε… «σπίτι, «οικογένεια! Και μια καρδιά που δίνει απλόχερα χωρίς να ζητά! Αυτό κρατάει χρόνια ολόκληρα…Όσες φορές κι αν ρωτήσω τη γιαγιά Άννα ποιο είναι το μυστικό που δίνει τόση γεύση στις τρουλλιώτικες φλαούνες της, η απάντηση είναι σταθερή: Αγάπη! Μην την λυπηθείς, βάλε μπόλικη!»