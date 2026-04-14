Επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε κρίνεται η ρύθμιση της χρήσης των σκούτερ ύστερα και από το σοβαρό ατύχημα με 13χρονο, το οποίο κατά τραγική ειρωνεία συνέβη τέσσερις μέρες πριν την αναμενόμενη έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής πρότασης νόμου μέσω της οποίας η χρήση των συγκεκριμένων συσκευών θα επιτρέπεται από 17 ετών και άνω.

Το θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής στην τελευταία συνεδρία του Σώματος στις 16 Απριλίου.

Το ατύχημα μπορεί να πρόλαβε τη Βουλή, αλλά καταδεικνύει την ανάγκη να τεθούν όρια αλλά και να εφαρμοστούν, ώστε να αποτραπούν πλέον δυσάρεστα περιστατικά. Τη σχετική πρόταση με την οποία αυξάνεται το όριο ηλικίας για τους χρήστες, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου και Φωτεινή Τσιρίδου.

Πρόταση νόμου η οποία προέβλεπε αύξηση του ορίου ηλικίας στα 16 χρόνια είχε καταθέσει και ο βουλευτής των Οικολόγων κ. Σταύρος Παπαδούρης και παρόλον ότι μαζί του συμφωνεί και το υπουργείο Μεταφορών, φαίνεται να προκρίνεται η έγκριση στα 17, με το σκεπτικό ότι σε αυτή την ηλικία δικαιούται κάποιος να εξασφαλίσει και μαθητική άδεια οδήγησης.

Όπως προέκυψε και από τη συζήτηση του θέματος, το οποίο το philenews παρουσίασε υπό τον τίτλο «Μισοδουλειές με τα σκούτερ και τα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Βουλή – Αυξάνεται το όριο ηλικίας αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι», έμποροι πουλούν σκούτερ σε έφηβους πάσης ηλικίας και όταν υπάρχει και κανένας «ιδιότροπος», ο οποίος ρωτά την ηλικία, σε κάποιες περιπτώσεις παρεμβαίνουν γονείς και το θέμα ρυθμίζεται. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βουλευτές υπέδειξαν την ανακολουθία που επικρατεί, να επιτρέπεται, δηλαδή, η πώληση των σκούτερ σε ανηλίκους και να απαγορεύεται η χρήση τους από αυτούς.

Η αναφορά σε «μισοδουλειές» αφορούσε τη διαφαινόμενη τάση νομοθετικής ρύθμισης με βάση την οποία αυξάνεται το όριο χρήσης στα 17 αλλά την ίδια ώρα αφήνονται εκτός νομοθεσίας τα ηλεκτρικά ποδήλατα, κάποια από τα οποία στην πράξη αποτελούν μοτοσικλέτες υπό κάλυψη.

Σημειώνεται, ότι στην τελευταία συνεδρίαση της ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η κ. Τσιρίδου, είχε υποδείξει και τα ακόλουθα: «Αν αφήσουμε πίσω τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα μας περιπαίζουν, δεδομένου ότι λίγο ως πολύ, έχουν την ίδια χρήση». Αν ρυθμίσουμε μόνο τη χρήση των σκούτερ είναι ωσάν να τους λέμε (τους ενδιαφερόμενους) αγοράστε ηλεκτρικά ποδήλατα, πρόσθεσε. Η ίδια υπέδειξε, πως αυτό που στην ουσία συμβαίνει με τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας, είναι η διεξαγωγή εμπορίου τέτοιων συσκευών με πελάτες εφήβους.

Υπέδειξε επίσης, πως κάποια ηλεκτρικά ποδήλατα, με τις ταχύτητες που αναπτύσσουν, μοιάζουν περισσότερο με μοτοσικλέτες παρά με ποδήλατα.

Στην πρόταση νόμου (Δημητρίου-Τσιρίδου) προβλέπεται επίσης ότι η μεταφορά προσώπου (επιβάτη) από τον χρήστη επιτρέπεται εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είναι ηλικίας άνω των17 ετών, αντί 14 ετών. Δηλαδή, πέραν του ότι ο οδηγός/χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 17 ετών, το ίδιο θα ισχύει και για το άτομο το οποίο τυχόν μεταφέρει ο χρήστης του σκούτερ.

Η κ. Τσιρίδου, επικαλούμενη τη συζήτηση η οποία έχει ήδη διεξαχθεί και την εμπειρία των τελευταίων ετών (από τη χρήση τέτοιων συσκευών), σε συνδυασμό με την επαφή με εφήβους τους τελευταίους μήνες, αλλά και τα ατυχήματα που καταγράφονται, ανέφερε, πως κρίνεται αναγκαίο να τεθούν όρια στη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών ανέφερε ότι είναι προτιμητέο το όριο των 16 χρόνων επειδή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μεταφορών προκρίνει τα 16 χρόνια αλλά αν η Βουλή κρίνει ότι πρέπει να καθοριστεί το όριο στα 17, δεν υπάρχει ένσταση.

Ανέφερε επίσης, πως σε κάποιες χώρες η χρήση κυμαίνεται μεταξύ 12-16 ετών. Αποτελεί θέμα εθνικής νομοθεσίας οπόταν δεν τίθεται θέμα πολιτικής της ΕΕ είπε.

Σχολιάζοντας το θέμα της χρήσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων, παρατήρησε, πως σε κάποιες περιπτώσεις δε μιλάμε ουσιαστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα υπό την έννοια ότι αναπτύσσουν ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα. Όσα κινούνται με τα ταχύτητα άνω των 25 χιλιομέτρων είναι εντελώς παράνομα, είπε, για να προσθέσει: «Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ηλεκτρικά ποδήλατα, και έπρεπε να κατακρατούνται και να αποσυρθούν από την αγορά».