Συγκεκριμένες εισηγήσεις προκειμένου να μπει φρένο στην αλόγιστη και επικίνδυνη χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας (ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα) παρουσίασε το Υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή, προκρίνοντας το μοντέλο που ακολουθεί η Γερμανία και προνοεί την εισαγωγή σήμανσης στα σκούτερ. Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο επιχειρεί να αποφύγει τη δημιουργία μητρώου για την εγγραφή συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του Σταύρου Παπαδούρη, προκειμένου να παρακαμφθεί το επιπρόσθετο κόστος και οι χρονοβόρες διαδικασίες.

Ειδικότερα, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η ανώτερη λειτουργός του υπουργείου Μεταφορών, Αφροδίτη Κοφτερού, ανέφερε πως δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα σκούτερ, αλλά η κάθε χώρα προχωρεί με το δικό της σύστημα και ρυθμίσεις.

Μετά και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του υπουργείου με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι εισηγήσεις είναι οι εξής:

Αύξηση της ηλικίας των ατόμων που δικαιούνται να κάνουν χρήση των συσκευών αυτών από τα 14 χρόνια που είναι σήμερα στα 16 έτη

Κατακράτηση των συσκευών όταν καταγράφονται παρανομίες και συγκεκριμένα αδικήματα όπως: η χρήση σε μη προβλεπόμενο χώρο, μη τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται από τον νόμο, όταν χρήστες είναι άτομα μικρότερης ηλικίας από την επιτρεπόμενη και όταν οι χρήστες δεν φέρουν προστατευτικό κράνος

Ενίσχυση του πλαισίου των προδιαγραφών, στη βάση ενός ευρωπαϊκού προτύπου που θα ενσωματωθεί στη νομοθεσία

Μείωση της μέγιστης ταχύτητας στα 20 με 25 χλμ./ώρα

Για το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης, η κ. Κοφτερού ανέφερε πως το αρμόδιο υπουργείο μελέτησε τα μέτρα που λαμβάνουν άλλες χώρες και κατέληξε σε μια εισήγηση λαμβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο, το τι εφαρμόζεται στη Γερμανία. Η εισήγηση αφορά την έκδοση σήμανσης από ασφαλιστικές εταιρείες, εάν και εφόσον η συσκευή συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του νόμου, η οποία θα ταυτοποιεί αυτόν που ασφαλίζεται με το σκούτερ. Οι προδιαγραφές που θα έχει αυτή η σήμανση – όπως για παράδειγμα το χρώμα – θα εκδίδονται κάθε χρόνο με διατάγματα του Υπουργού Μεταφορών. Η σήμανση θα εκδίδεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να μην μπορεί να παραχαραχθεί ή να αντιγραφεί, τόνισε η κ. Κοφτερού. Με την εν λόγω ρύθμιση, η Αστυνομία θα μπορεί να διαπιστώνει εύκολα αν μια συσκευή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.

Η πιο πάνω εισήγηση έχει προωθηθεί για μελέτη στον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών, θέση του οποίου είναι πως με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Συνδέσμου ανέφερε πως στο πλαίσιο της διαβούλευσης με το υπουργείο, υπάρχει πρόταση για συγκεκριμένο είδος ασφαλιστικής κάλυψης. Πρόκειται για ασφάλιση αστικής ευθύνης του χρήστη με όρια κάλυψης μέχρι τις €100.000. Για να τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρότυπο, υποστήριξε, πρέπει να επιλυθούν τέσσερά ζητήματα: το θέμα των υποδομών, της εγγραφής, της ταυτοποίησης, ενώ απαραίτητο κρίνεται πιστοποιητικό για βεβαίωση των χαρακτηριστικών από τον προμηθευτή.

Πάντως, με βάση τα όσα δήλωσαν στην Επιτροπή, οι βουλευτές επιθυμούν όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ εγγράφονται και ασφαλίζονται, ενώ το κύριο πρόβλημα που παρατηρείται είναι οι χώροι διακίνησής τους και οι ακατάλληλες υποδομές στο οδικό δίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τάχθηκαν κατά της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας των σκούτερ, τονίζοντας την ανάγκη για υιοθέτηση πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας που θα τερματίζουν την ανεξέλεγκτη χρήση και, παράλληλα, θα προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Τι προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία σήμερα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας για τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ποδηλατόδρομους, καθώς και σε χώρους που αποτελούν προέκταση ποδηλατοδρόμων, στους οποίους συνυπάρχουν ποδηλάτες και πεζοί. Η κυκλοφορία τους σε πλατείες ή πεζόδρομους επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης ή έγκρισης του αρμόδιου δήμου ή της κοινότητας.

Όσον αφορά την ηλικία των χρηστών, η νομοθεσία προβλέπει ότι η χρήση ηλεκτρικού πατινιού επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους, ενώ κατά τη νυχτερινή κυκλοφορία απαιτείται επιπλέον η χρήση φωσφορίζοντος γιλέκου για καλύτερη ορατότητα.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, κάθε συσκευή οφείλει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας, όπως λειτουργικό σύστημα φρένων, φώτα μπροστά και πίσω, καμπανάκι και κατάλληλα ελαστικά. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν νόμιμα πρέπει, εκ κατασκευής, να μην αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 20 χιλιόμετρα την ώρα, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ατυχημάτων στο αστικό περιβάλλον.

Παρά τα πιο πάνω πάνω μέτρα, από το 2019 μέχρι το 2025 υποβλήθηκαν 7.575 καταγγελίες. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του «Φ», οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν τα πιο κάτω αδικήματα:

>> 3.061 για οδήγηση σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης.

>> 2.215 για οδήγηση χωρίς να φέρουν προσδεμένο προστατευτικό κράνος.

>> 935 δεν έφεραν κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά.

>> 510 οδηγοί κινούνταν εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής τους.

>> 296 οδηγούσαν χωρίς να μεριμνήσουν να έχουν σε λειτουργία φως.

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι από το 2019 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν τρεις νεκροί, ενώ από το 2021 μέχρι το 2025 καταγράφηκαν 13 σοβαρά τραυματίες και 12 ελαφρά τραυματίες.