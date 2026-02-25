Μαύρος αποδεικνύεται ο μήνας που διανύουμε σε σχέση με θανάτους από τροχαίες οδικές συγκρούσεις, αφού καταγράφονται πέντε νεκροί συν ακόμη ένας που είχε τραυματιστεί τον Ιανουάριο και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Ενώ πέρσι και το 2024 είχαν καταγραφεί δύο νεκροί ανά έτος, φέτος έφτασαν στους πέντε, γεγονός ανησυχητικό αφού ο Φεβρουάριος δεν θεωρείται μήνας με αυξημένα θανατηφόρα τροχαία. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι χειμερινοί μήνες λόγω μειωμένης κίνησης τα βράδια, καταγράφουν λιγότερους νεκρούς απ’ ό,τι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου γίνεται ευρεία χρήση των μοτοσικλετών, αλλά και οχημάτων μέχρι τις πρωινές ώρες.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα καταγράφηκαν επτά νεκροί σε οδικές συγκρούσεις. Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα συνέβησαν τον Ιανουάριο και πέντε τον Φεβρουάριο. Οι μοτοσικλετιστές συνεχίζουν και φέτος όπως και πέρσι να πληρώνουν βαρύ τίμημα στην άσφαλτο, αφού τρεις από τους εφτά νεκρούς ήταν οδηγοί μοτοσικλέτας. Άλλο ένα θύμα ήταν οδηγός ηλεκτρικού σκούτερ.

Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η Τροχαία, τα πλείστα δυστυχήματα είναι ασυνήθιστα, δεν οφείλονται σε παράγοντες που συνεκτιμώνται σε κάθε τροχαίο, όπως ταχύτητα, αλκοόλ ή απρόσεκτη οδήγηση. Κι αυτό γιατί είχαμε πρόσφατα το θανατηφόρο με θύμα 70χρονο εργάτη που παρασύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο παρά τη Μονή, από οδηγό που προφανώς δεν τον είχε προσέξει, ή το θανατηφόρο σε αγροτική περιοχή στην Πενταλιά της Πάφου, όπου όχημα έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 31χρονος.

Επίσης, το θανατηφόρο στις 18 Φεβρουαρίου με θύμα 19χρονη, έγινε υπό συνθήκες που διερευνώνται ακόμα, το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να συμβεί. Το όχημα στο οποίο ήταν συνοδηγός η 19χρονη, έφερε ελαστικό μικρότερου διαμετρήματος, αφού είχε γίνει αντικατάσταση και αυτό από μόνο του περιορίζει την ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το όχημα.

Η Τροχαία σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων μελετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα και αναμένεται το θέμα να απασχολήσει την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Την ίδια συνεδρία θα απασχολήσει και το θέμα των ηλεκτρονικών πατινιών, αφού παρατηρείται αλαλούμ με τη διακίνησή τους στους δρόμους, ενώ παράλληλα, για το ίδιο ζήτημα εκκρεμούν τέσσερις προτάσεις νόμου προς συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής. Βουλευτές επιθυμούν όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ εγγράφονται και ασφαλίζονται, ενώ το κύριο πρόβλημα που είναι οι χώροι διακίνησής τους δεν επιλύεται. Για το θέμα ετοιμάζεται μελέτη με εισηγήσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», θα γίνεται εισήγηση για αύξηση της ηλικίας των ατόμων που θα δικαιούνται να κάνουν χρήση των συσκευών αυτών από τα 14 χρόνια που είναι σήμερα στα 16, ενώ θα γίνει και εισήγηση για ασφαλιστική κάλυψη.

Από πλευράς της η Τροχαία ζητεί όπως τα οχήματα προσωπικής κινητικότητας, όπως ονομάζονται τα ηλεκτρικά σκούτερ, φύγουν από τους δρόμους με όριο 50χλμ και άνω και τους επιτραπεί να διακινούνται σε πλατιά πεζοδρόμια με ειδική σήμανση. Εισηγήσεις για το θέμα έχει υποβάλει και ο Δήμος Λευκωσίας που ζητεί όπως οι συσκευές αυτές φέρουν κάποιου είδους διακριτικά ώστε σε περίπτωση παρανομίας των χρηστών τους, να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται.