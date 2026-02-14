Πονοκέφαλο προκαλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών (γνωστότερων ως σκούτερ), καθώς η ραγδαία αύξησή τους στους δρόμους, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη χρήση και τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας, οδηγεί σε αυξανόμενο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Η κατάσταση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τους ίδιους τους χρήστες των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, αλλά και οδηγούς και πεζούς.

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο μετακίνησης, κυρίως στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, η απουσία ουσιαστικών ελέγχων και η περιορισμένη ενημέρωση των χρηστών οδηγούν συχνά σε επικίνδυνες πρακτικές, όπως κίνηση σε δρόμους υψηλών ταχυτήτων, παραβίαση σημάτων κυκλοφορίας, μεταφορά δεύτερου επιβάτη και μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι δύο προτάσεις. Η μία προέρχεται από τον τέως πρόεδρο της επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνο Μουσιούττα, για απαγόρευση των σκούτερ από τους κυπριακούς δρόμους, ενώ η άλλη προέρχεται από τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρο Παπαδούρη, για δημιουργία μητρώου, πινακίδων και ασφάλειας έναντι τρίτου στις εν λόγω συσκευές.

Τι προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας για τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ποδηλατόδρομους, καθώς και σε χώρους που αποτελούν προέκταση ποδηλατοδρόμων, στους οποίους συνυπάρχουν ποδηλάτες και πεζοί. Η κυκλοφορία τους σε πλατείες ή πεζόδρομους επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης ή έγκρισης του αρμόδιου δήμου ή της κοινότητας.

Όσον αφορά την ηλικία των χρηστών, η νομοθεσία προβλέπει ότι η χρήση ηλεκτρικού πατινιού επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους, ενώ κατά τη νυχτερινή κυκλοφορία απαιτείται επιπλέον η χρήση φωσφορίζοντος γιλέκου για καλύτερη ορατότητα.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, κάθε συσκευή οφείλει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας, όπως λειτουργικό σύστημα φρένων, φώτα μπροστά και πίσω, καμπανάκι και κατάλληλα ελαστικά. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν νόμιμα πρέπει, εκ κατασκευής, να μην αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 20 χιλιόμετρα την ώρα, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ατυχημάτων στο αστικό περιβάλλον.

Απολογισμός με αίμα στην άσφαλτο

Η ανησυχητική εικόνα αποτυπώνεται και μέσα από τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας για τα τροχαία δυστυχήματα, με τον απολογισμό των τελευταίων ετών να περιλαμβάνει νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Από το 2019 μέχρι το 2025 καταγράφηκαν δύο νεκροί, ενώ από το 2021 μέχρι το 2025 καταγράφηκαν 13 σοβαρά τραυματίες και 12 ελαφρά τραυματίες. Συγκεκριμένα, το 2021 είχαμε σοβαρά τραυματίες και έναν ελαφρά τραυματία. Το 2022 καταγράφηκε ένας θάνατος οδηγού, τέσσερις σοβαρά τραυματίες, ενώ το 2023 και το 2024 σημειώθηκαν συνολικά 4 τραυματίες. Το 2025 αυξήθηκαν οι τραυματισμοί οδηγών σκούτερ, καθώς είχαμε 5 σοβαρά τραυματίες και 9 ελαφρά τραυματίες.

7.575 καταγγελίες οδηγών

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2019 μέχρι το 2025 υποβλήθηκαν 7.575 καταγγελίες. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν τα πιο κάτω αδικήματα:

>> 3.061 για οδήγηση σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης.

>> 2.215 για οδήγηση χωρίς να φέρουν προσδεμένο προστατευτικό κράνος.

>> 935 δεν έφεραν κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά.

>> 510 οδηγοί κινούνταν εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής τους.

>> 296 οδηγούσαν χωρίς να μεριμνήσουν να έχουν σε λειτουργία φως.

Σταύρος Παπαδούρης: Στους δρόμους πατίνια με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων

Την πρόταση του ανέλυσε στον «Φ» ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης. Αρχικά ανέφερε ότι η νομοθεσία που πέρασε και αφορούσε τα σκούτερ βασίστηκε στη λογική ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Αστυνομία. «Δώσαμε χρόνο, όμως προέκυψαν δύο θάνατοι και πολλά τροχαία ατυχήματα από σκούτερ».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, με αποτέλεσμα τα σκούτερ που κυκλοφορούν να μην είναι εγγεγραμμένα. «Το μητρώο που υπάρχει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αφορά μηχανοκίνητα οχήματα, δηλαδή όσα έχουν μηχανή, όπως οι μοτοσικλέτες, τα οχήματα και τα φορτηγά».

Επεσήμανε ότι η πρότασή του προνοεί τη δημιουργία ενός μητρώου που θα αφορά τέτοιου είδους οχήματα. «Σήμερα είναι τα σκούτερ, αύριο θα είναι κάτι καινούριο. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά είδη για τις μετακινήσεις των πολιτών, τα οποία δεν θεωρούνται μηχανοκίνητα», υπογραμμίζοντας ότι το μητρώο εφαρμόζεται και σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Γερμανία.

Ξεκαθάρισε ότι, ενώ η νομοθεσία προνοεί ότι τα σκούτερ πρέπει να έχουν μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα, η Αστυνομία έχει εντοπίσει σκούτερ με τελική ταχύτητα 80 χιλιομέτρων. «Αν παραγγείλει κάποιος ένα σκούτερ από την Κίνα, αυτό θα έρθει χωρίς κανέναν έλεγχο».

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας κυκλοφορίας, εξηγώντας ότι σε περίπτωση που ένας οδηγός σκούτερ προκαλέσει κάποιο τροχαίο, δεν φέρει ευθύνη, καθώς δεν εμπίπτει στη νομοθεσία. «Η πρόταση νόμου προβλέπει τη δημιουργία ενός μητρώου για τα οχήματα που δεν είναι μηχανοκίνητα. Θα πρέπει να φέρουν πινακίδες και έτσι θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κάθε σκούτερ».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι οι οδηγοί σκούτερ θα πρέπει να βγάλουν και ασφάλεια έναντι τρίτου. «Οι εταιρείες διανομέων που τα χρησιμοποιούν ευρέως έχουν βρει τον τρόπο για την ασφάλισή τους μέσω μιας ιδιωτικής συμφωνίας. Άρα, υπάρχει ο τρόπος, υπάρχουν οι ασφαλιστικές που είναι πρόθυμες να τα ασφαλίσουν, άρα αυτό που απομένει είναι το μητρώο».

Ακόμη, ο κ. Παπαδούρης υπογράμμισε ότι ένα σκούτερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εγκληματική ενέργεια, ενώ, την ίδια ώρα, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που οι χρήστες των σκούτερ περνούν με κόκκινο από τις κάμερες φωτοεπισήμανσης χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν για να τους αποσταλεί το πρόστιμο.

Στο κάδρο και η προσωρινή κατακράτησή τους

Επεσήμανε ότι η Αστυνομία θα έχει το δικαίωμα της προσωρινής κατακράτησης των σκούτερ στις περιπτώσεις που κινούνται παράνομα. «Το κόστος αγοράς ενός σκούτερ κυμαίνεται από 300 μέχρι 2.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι στα 85 ευρώ. Η κατάσχεση θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος από το εξώδικο». Επιπλέον, ανέφερε ότι το Κίνημα Οικολόγων στηρίζει τη μικροκινητικότητα, αλλά με τη λογική ότι δεν είναι πάνω από την ασφάλεια. «Δυστυχώς, το κράτος δεν προέβη σε υποδομές έτσι ώστε οι χρήστες να ξεκινήσουν από το σπίτι τους και να φτάνουν στη δουλειά τους με ασφάλεια».

Όσον αφορά την πρόταση για κατάργηση των σκούτερ, ανέφερε ότι «είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, η μία αφορά την πλήρη κατάργηση και η άλλη είναι η δική μας πρόταση». Ξεκαθάρισε ότι, σε περίπτωση που προχωρήσει η πρόταση για κατάργησή τους, ο ίδιος θα επιμένει στην ψήφιση του μητρώου για τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας.