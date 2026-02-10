Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση συνέβη στη διασταύρωση στα φώτα τροχαίας της οδού Νίκου Παττίχη, στο ύψος όπου βρίσκεται πλυντήριο αυτοκινήτων.

Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, κινούνταν προς νότια κατεύθυνση. Φτάνοντας στα φώτα τροχαίας, ενώ το φως ήταν πράσινο και από τις δυο κατευθύνσεις επιχείρησε στροφή δεξιά και κτυπήθηκε από αυτοκίνητο που πήγαινε βόρεια. Οδηγός είναι γυναίκα 52 χρόνων αρνητική σε αλκοτέστ και νάρκοτεστ.

Η οδηγός του πατινιού τραυματίστηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.