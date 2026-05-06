Δύο μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένας 13χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρίο Μπράνκου, πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι στη βορειοδυτική Βραζιλία.
Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.
Ο θετός πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα.
Οι δύο νεκροί υπάλληλοι έχουν ταυτοποιηθεί ως Alzenir Pereira και Raquel Sales Feitosa, σύμφωνα με το g1. Οι δύο υπάλληλοι του ιδρύματος οι οποίοι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες από τις δυνάμεις ασφαλείας, επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον έφηβο που ευθύνεται για τους πυροβολισμούς, αφού παρατήρησαν ύποπτη δραστηριότητα μέσα στο σχολείο, δέχθηκαν πολλούς πυροβολισμούς και πέθαναν επί τόπου.
Σύμφωνα με τον διοικητή του BOPE (Τάγμα Ειδικών Επιχειρήσεων), Αντισυνταγματάρχη Felipe Russo, ο έφηβος χρησιμοποίησε ένα πιστόλι που ανήκε στον θετό πατέρα του, ο οποίος αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το όπλο κατασχέθηκε.
Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας 11χρονος μαθητής πυροβολήθηκε στον αριστερό μηρό. Επιπλέον, ένας 45χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε επίσης αφού δέχθηκε σφαίρα στο αριστερό πόδι. Και οι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σχολείο και μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Ρίο Μπράνκο
«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.
Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.
Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.