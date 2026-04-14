Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο κρατίδιο Τσατίσγκαρ, στην κεντρική Ινδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 40, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα εργοστασίου της Vedanta Limited, θυγατρικής της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Vedanta Resources, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βιομηχανίας της κρατιδιακής κυβέρνησης Λακάν Λαλ Ντεγουανγκάν.

JUST IN: At least 9 people have lost their lives and 15 others are injured following a boiler explosion at a Vedanta power plant in Singhitarai, Chhattisgarh, India. April 14, 2026

Διευκρίνισε πως η κατάσταση 24 τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Βίσνου Ντέο Σάι ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί «αμερόληπτη έρευνα» για να καταλογιστούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

