Η εμβληματική αλλά και ιδιαίτερα τρομακτική για πολλούς οδηγούς Rainbow Bridge στο Τέξας επαναλειτούργησε, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, επιστρέφοντας στην κυκλοφορία ύστερα από μήνες παύσης.

Η γέφυρα, που συνδέει τις κομητείες Jefferson και Orange πάνω από τον ποταμό Neches, αποτελεί βασική οδική αρτηρία μεταξύ των πόλεων Port Arthur και Bridge City. Γνωστή για την απότομη κλίση της, η Rainbow Bridge συγκρίνεται συχνά με την αίσθηση μιας απότομης ανόδου σε τρενάκι λούνα παρκ.

Κατασκευάστηκε το 1938 και είναι από τις ψηλότερες γέφυρες στην ακτή του Κόλπου, φτάνοντας σχεδόν τα 60 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό μήκος της ξεπερνά τα 440 μέτρα.

Η γέφυρα παρέμεινε κλειστή από τον Μάρτιο του 2025 λόγω σημαντικών δομικών εργασιών και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το Σάββατο.

Δίπλα της βρίσκεται η Γέφυρα Μνήμης Βετεράνων που κατασκευάστηκε το 1988. Έχει ύψος 36,6 μέτρα, αλλά είναι μεγαλύτερη σε μήκος.

Γέφυρα… τρόμος για τους οδηγούς

Η Rainbow Bridge, πάντως, συνεχίζει να προκαλεί έντονο άγχος σε πολλούς οδηγούς, με αρκετούς να μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο πανικόβλητοι ένιωσαν διασχίζοντάς της. «Έχω βρεθεί σε αυτή τη γέφυρα τρεις φορές… έχω δει εφιάλτες πολλές φορές! Σκέφτομαι ότι το αυτοκίνητό μου σταματάει καθώς ανεβαίνω και γλιστράω κάτω… ξυπνάω και η καρδιά μου χτυπάει δυνατά!», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενώ άλλος σημείωσε: «Η κόρη μου είδε τη γέφυρα και αμέσως [σταμάτησε] στην άκρη του δρόμου και εγώ έπρεπε να οδηγήσω. Έπαθε κρίση πανικού διασχίζοντας εκείνη τη γέφυρα».

