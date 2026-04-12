Γύρω στις 11.50 σήμερα το πρωί, ενώ 13χρονος οδηγούσε συσκευή προσωπικής κινητικότητας (ηλεκτρικό πατίνι – scooter) σε δρόμο της Αραδίπου με κατεύθυνση την κτηνοτροφική περιοχή Λειβαδιών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην άσφαλτο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, μεταφέρθηκε στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκωσία όπου νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα Παίδων.

Σύμφωνα με τους ιατρούς, η κατάσταση του 13χρονου κρίνεται ως σοβαρή αφού φέρει κάταγμα ινιακού κρανίου, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, υπαραχνοειδή αιμορραγία και εκδορές.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.