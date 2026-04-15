Reuters: Το Ιράν πρότεινε ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν

Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα μέσω του τμήματος των Στενών του Ορμούζ που ανήκει στο Ιράν, χωρίς κίνδυνο επίθεσης, αναφέρει το Reuters.

Η πρόταση γίνεται στο πλαίσιο των προτάσεων που έχει υποβάλει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για την αποτροπή νέας σύγκρουσης, αναφέρει το Reuters.

Η πηγή, η οποία μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς καμία παρεμπόδιση από την Τεχεράνη.

Πάντως, η πηγή δεν ανέφερε αν το Ιράν θα συμφωνούσε να απομακρύνει τυχόν νάρκες που ενδέχεται να έχει τοποθετήσει σε αυτό το τμήμα των υδάτων ή αν όλα τα πλοία – ακόμη και αυτά που συνδέονται με το Ισραήλ – θα είχαν τη δυνατότητα να διέρχονται ελεύθερα.

Κάτι ακόμη που επισήμανε η πηγή του Reuters είναι ότι η πρόταση εξαρτάται από το αν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, μια προϋπόθεση κεντρικής σημασίας για οποιαδήποτε πιθανή πρόοδο όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Δυτική πηγή από τον τομέα της ασφάλειας ανέφερε ότι η πρόταση για διέλευση από τα ύδατα του Ομάν ήδη βρισκόταν υπό επεξεργασία, αν και δεν ήταν σαφές αν είχε υπάρξει ακόμη κάποια απάντηση από την Ουάσιγκτον.

Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, για την οποία ο Λευκός Οίκος ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι δεν θα ανανεωθεί.

Σήμερα, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, αλλά ο έλεγχος των Στενών παραμένει βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Το Reuters επισημαίνει ότι η πρόταση -στο βαθμό που θα υλοποιηθεί- θα αποτελούσε το πρώτο βήμα απομάκρυνσης της Τεχεράνης από τις πιο επιθετικές ιδέες που διατυπώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Μεταξύ τους είναι η επιβολή διοδίων για τη διέλευση και την επιβολή κυριαρχίας στο στενό, κάτι που θεωρείται από τον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο ως άνευ προηγουμένου μονομερές μέτρο που παραβιάζει τις ναυτιλιακές συμβάσεις.

