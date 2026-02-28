Οργή στην Τεχεράνη για αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Παιδείας στην επίθεση σκοτώθηκαν 53 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 63 άνθρωποι. Το σχολείο φαίνεται ότι έπληξαν τρεις πύραυλοι. Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για 85 νεκρούς.

Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις ΕΔΩ

«Το κατεστραμμένο κτίριο είναι ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότο του Ιράν. Βομβαρδίστηκε στο πλήρες φως της μέρας, όταν ήταν γεμάτο με μικρές μαθήτριες» κατήγγειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

«Δεκάδες αθώα παιδιά έχουν δολοφονηθεί σε αυτόν τον τόπο μόνο. Αυτά τα εγκλήματα κατά του Ιρανικού Λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα» σημειώνει.