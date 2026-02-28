Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ, καθώς ο στρατός αναφέρει πως εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε αρκετές περιοχές της χώρας.
«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή τους».
«Η άμυνα δεν είναι ερμητική και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».
Μόλις πριν λίγη ώρα Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν με «συντριπτικά» μετά το «μπαράζ» βομβαρδισμών που εξαπολύει ο ισραηλινός στρατός στην κοινή επιχείρησή του με τις ΗΠΑ.
«Σας προειδοποιήσαμε» λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι σε ανάρτησή του.
«Τώρα χαράξει ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχό σας» πρόσθεσε.
Νωρίτερα, Ιρανός Αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα το Σάββατο, είπε ότ «ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική».