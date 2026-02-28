Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ, καθώς ο στρατός αναφέρει πως εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή τους».

🚨Breaking

Sirens are sounding around Tel Aviv, Israel. Iran may be preparing a severe retaliation.

#Iran pic.twitter.com/BRZClvJnXn February 28, 2026

Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel.



At this time, the IAF is operating to intercept and strike threats where necessary to remove the threat. — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Video from northern Israel showing what appears to be Israeli air defense working to intercept incoming Iranian missiles. pic.twitter.com/GWDfgCGoCu February 28, 2026

NOW: Smoke rising near Tel Aviv following Iran’s latest missile barrage. pic.twitter.com/lOqXaoA9ej — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

«Η άμυνα δεν είναι ερμητική και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

BREAKING: IDF:



Another barrage has been launched toward the State of Israel. — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Μόλις πριν λίγη ώρα Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν με «συντριπτικά» μετά το «μπαράζ» βομβαρδισμών που εξαπολύει ο ισραηλινός στρατός στην κοινή επιχείρησή του με τις ΗΠΑ.

We warned you!

Now you have started down a path which end is no longer in your control. — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) February 28, 2026

«Σας προειδοποιήσαμε» λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι σε ανάρτησή του.

«Τώρα χαράξει ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχό σας» πρόσθεσε.

Νωρίτερα, Ιρανός Αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα το Σάββατο, είπε ότ «ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική».

