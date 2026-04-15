Ανεβαίνει στους εννέα ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Τουρκία.

April 15, 2026

Σε δηλώσεις του από την περιοχή του Καχραμανμαράς ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε πως τα θύματα είναι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος. Ακόμη 13 άτομα έχουν τραυματιστεί, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, «ο μαθητής της 8ης τάξης που προκάλεσε το περιστατικό είναι ένας από τους μαθητές μας και ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Υποψιαζόμαστε ότι πήρε τα όπλα του».

Ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με τον Ουνλούερ αυτοπυροβολήθηκε. «Το αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής είναι προς το παρόν άγνωστο».

Συνελήφθη ο πατέρας του δράστη – Είναι διευθυντής αστυνομίας

Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη που φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας.

Ο πατέρας του δράστη υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

