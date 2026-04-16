Προσπάθειες για την πραγματοποίηση

Ενέργειες για την επίτευξη μιας τριμερούς τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο Al-Jadeed, η τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να αφορά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισράηλ και την έναρξη της διαδικασίας για την εφαρμογή βημάτων και από τις δύο πλευρές με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σε δήλωσή του που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αούν ανέφερε ότι η εκεχειρία που «απαιτεί ο Λίβανος από το Ισραήλ» θα χρησιμεύσει ως «φυσικό σημείο εισόδου για τις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών». Δεν σχολίασε ωστόσο τις αναφορές για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Νωρίτερα η Ισραηλινή υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας Χίλα Γκαμλιέλ επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου θα έχει επικοινωνία με τον Αούν. «Ο (Ισραηλινός) πρωθυπουργός θα μιλήσει για πρώτη φορά με τον πρόεδρο του Λιβάνου μετά από τόσα χρόνια πλήρους κατάρρευσης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού.

Πάντως νωρίτερα λιβανέζικη πηγή δήλωνε ότι ο Λίβανος «δεν έχει ενημερωθεί» για επικείμενες επαφές με το Ισραήλ.

Προηγήθηκε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν σήμερα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιους ηγέτες αναφέρεται.

