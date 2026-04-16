Το ESG, το οποίο ως όρος εμπερικλείει τις έννοιες της προστασίας του Περιβάλλοντος, της ενίσχυσης των κοινωνικών συνθηκών και της εδραίωσης της χρηστής διοίκησης, αποτελεί το νέο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες προσμετρούν τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητά τους.

Δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία.

Για τις τράπεζες, το ESG σημαίνει υπεύθυνη χρηματοδότηση και στήριξη βιώσιμων έργων με εργαλείο τις παραμέτρους και τις επιδόσεις των εταιρειών με βάση τα ΕSG κριτήρια.

Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει καλύτερη διαχείριση πόρων, κοινωνική υπευθυνότητα και διαφάνεια. Η ενσωμάτωσή του δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση στο μέλλον που το καθιστά παράγοντα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και μακροχρόνιας επιτυχίας για τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση για την οικονομία της Κύπρου.