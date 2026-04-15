Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκληθεί στις 8 το βράδυ της Τετάρτης (15/04), για να συζητήσει για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, πέντε και πλέον εβδομάδες πολέμου με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος πυροδοτηθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, η οποία άρχισε στις 2 Μαρτίου αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχει αναγκάσει 1,2 εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι η εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσινγκτον έχει αντιδράσει τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο κύκλων συνομιλιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ