Πρόοδος σημειώνεται στις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, κυρίως σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Reuters, μεγάλο μέρος της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων έχουν παρέλθει, χωρίς να έχουν γεφυρωθεί βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Όπως δήλωσε, η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένους τομείς, ενισχύοντας τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας και επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

«Το ταξίδι του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη ήταν αποτελεσματικό στη μείωση των διαφορών σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες στον πυρηνικό τομέα… Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας και διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, η τύχη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, καθώς και η διάρκεια των περιορισμών στο πυρηνικό του πρόγραμμα, παραμένουν από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα, για τα οποία δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση.

