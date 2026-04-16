Την απώλεια ενός πανάκριβου κατασκοπευτικού drone κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, επιβεβαίωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Ναυτική Διοίκηση Ασφάλειας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αποκάλυψε σε αναφορά αεροπορικών ατυχημάτων ότι ένα MQ-4C Triton συνετρίβη στις 9 Απριλίου, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Πρόκειται για την πρώτη απώλεια αυτού του συγκεκριμένου τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είναι γνωστή.

Στο έγγραφο δεν διευκρινίζεται πού κατέπεσε το drone, επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Είναι γνωστό πάντως ότι την περασμένη εβδομάδα, ένα MQ-4C από τη Ναυτική Αεροπορική Βάση Sigonella στην Ιταλία πετούσε πάνω από τον Περσικό Κόλπο όταν ξαφνικά κατέβηκε και εξαφανίστηκε γρήγορα από τα σημεία παρακολούθησης πτήσης, κάτι που οδήγησε στην εκτίμηση ότι είχε συντριβεί στη Μέση Ανατολή.

Η έκθεση του αμερικανικού Ναυτικού κατέταξε το MQ-4C στην κατηγορία ατυχημάτων «Κατηγορίας Α», που σημαίνει ότι το περιστατικό προκάλεσε ζημιές άνω των 2,5 εκατ. δολαρίων ή/και κατέστρεψε το αεροσκάφος. Ο ίδιος χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται επίσης για να υποδείξει ότι ένα περιστατικό προκάλεσε θάνατο ή μόνιμη ολική αναπηρία, αν και αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Ούτε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ούτε το Ναυτικό σχολίασαν ούτε έσωσαν κάποια εξήγηση για τη συντριβή του MQ-4C.

Το MQ-4C

Το MQ-4C, που κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία Northrop Grumman, είναι ένα προηγμένο drone που μπορεί να πετάει σε μεγάλο υψόμετρο και για μεγάλη διάρκεια, σχεδιασμένο για αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Το αεροσκάφος μπορεί να επιχειρεί για περισσότερες από 24 ώρες και να πετάει σε ύψος έως και 50.000 πόδια.

Μέχρι πέρυσι, το αμερικανικό Ναυτικό λειτουργούσε 20 MQ-4C, γεγονός που καθιστά σημαντική την απώλεια του ενός.

Αυτά τα drones εκτιμάται ότι κοστίζουν 240 εκατ. δολάρια το καθένα. Είναι δηλαδή περίπου οκτώ φορές ακριβότερα από το MQ-9 Reaper της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα μαχητικό drone που έχει επίσης υποστεί απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν χάσει πολλά επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή» στη Μέση Ανατολή. Τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά της αεράμυνας του Κουβέιτ, ενώ ένα τέταρτο Strike Eagle και ένα επιθετικό αεροσκάφος A-10 Thunderbolt II καταρρίφθηκαν από το Ιράν. Ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη επίσης στο Ιράκ, σκοτώνοντας και τα έξι μέλη του πληρώματος.

Οι ιρανικές επιδρομές έχουν επίσης προκαλέσει ζημιές σε υποστηρικτικά αεροσκάφη στο έδαφος σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροσκάφους διοίκησης E-3 Sentry μεγάλης αξίας.

naftemporiki.gr