Με μια εντυπωσιακή παρουσία στα 5α Digital Finance Awards 2026, η Eurolife επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική καινοτομία μεταφράζεται σε εμπειρίες που κάνουν την ασφάλιση πιο άμεση, πιο εύκολη και πιο ανθρώπινη.

Τα αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης ανέδειξαν τις καινοτόμες εφαρμογές και τις τεχνολογικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας, οι οποίες εστιάζουν στην απλοποίηση διαδικασιών και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των ασφαλισμένων, με τη Eurolife να λαμβάνει τις πιο κάτω βραβεύσεις:

Gold Awards:

Best Paperless Digital Initiative: Myeurolife App

Myeurolife App Best Risk Mitigation Initiative : Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ποιότητας Δεδομένων προς την εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης

Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ποιότητας Δεδομένων προς την εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης Best Compliance / Regtech / KYC Initiative : Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ποιότητας Δεδομένων

Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ποιότητας Δεδομένων Best Datawarehouse – Advanced Data Processing Initiative: Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ποιότητας Δεδομένων προς την εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης

Silver Awards:

Best Mobile App: Myeurolife App

Myeurolife App Best Governance, Data Quality & International Scale-Up Initiative:

Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ποιότητας Δεδομένων προς την εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Chief Information Officer των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου, Δρ. Ευάγγελος Μονοχρήστου και ο Product Manager των Γενικών Ασφαλειών, Ευδόκιος Πιερή.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Eurolife να επενδύει σε τεχνολογίες που μεταμορφώνουν την εμπειρία ασφάλισης. Με έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων, την αυτοματοποίηση και τη λειτουργική αριστεία, η Εταιρεία δημιουργεί ένα νέο, εξελιγμένο περιβάλλον προστασίας, πιο γρήγορο, πιο έξυπνο και πιο ανθρώπινο από ποτέ.