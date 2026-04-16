Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέους, πιο απλούς κανόνες για τις συμφωνίες με τις οποίες μια εταιρεία δίνει σε άλλη το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της, όπως πατέντες, λογισμικό ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στόχος είναι να υπάρξει πιο σαφές πλαίσιο για το τι επιτρέπεται βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, ειδικά σε μια εποχή όπου τα δεδομένα και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως δύο σημεία. Το πρώτο είναι οι συμφωνίες για χρήση δεδομένων, όπου η Επιτροπή δίνει πλέον ειδική καθοδήγηση. Το δεύτερο είναι οι κοινές διαπραγματεύσεις εταιρειών για απόκτηση αδειών χρήσης τεχνολογίας, ώστε να ξεκαθαρίζεται πότε αυτές βοηθούν τον ανταγωνισμό και πότε μπορεί να δημιουργούν προβλήματα.

Παράλληλα, η Επιτροπή προχώρησε σε διευκρινίσεις και απλοποιήσεις για να είναι πιο εύκολη η εφαρμογή των κανόνων από τις επιχειρήσεις.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2026.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι ο στόχος είναι να στηριχθεί η καινοτομία, η έρευνα και η ευρύτερη διάδοση της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά, με σαφείς και προβλέψιμους κανόνες.