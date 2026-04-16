Η κυπριακή αγορά ακινήτων διατήρησε την ισχυρή της δυναμική το 2025, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να φτάνει τα €6,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της PwC Κύπρου. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4%, αγγίζοντας τις 25.600.

Σύμφωνα με την έκθεση, όλες οι επαρχίες κατέγραψαν αύξηση στην αξία των συναλλαγών, με εξαίρεση τη Λεμεσό, η οποία παρουσίασε οριακή μείωση, αλλά παρέμεινε η ισχυρότερη αγορά του νησιού, συγκεντρώνοντας το 41% της συνολικής αξίας.

Τα οικιστικά ακίνητα συνέχισαν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αγοράς, με συνολική αξία συναλλαγών €4,5 δισ., που αντιστοιχεί στο 69% του συνόλου. Καθοριστική ήταν η συμβολή των διαμερισμάτων, τα οποία αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, καλύπτοντας περίπου το 60% της συνολικής αύξησης στις αξίες συναλλαγών.

Η έκθεση καταγράφει επίσης σημαντική ενίσχυση της ζήτησης από ξένους αγοραστές, η οποία αυξήθηκε κατά 16% το 2025. Πάφος, Λάρνακα και Λεμεσός συγκέντρωσαν από κοινού περίπου το 80% της αύξησης στα ακίνητα που αποκτήθηκαν από ξένους.

Στην αγορά πολυτελών κατοικιών, αξίας άνω των €1,5 εκατ., καταγράφηκαν 203 συναλλαγές συνολικής αξίας €550 εκατ., με το τμήμα αυτό να αντιπροσωπεύει το 8% της συνολικής αξίας του κλάδου. Η Λεμεσός διατήρησε την πρωτοκαθεδρία, αν και το μερίδιό της περιορίστηκε στο 61% από 76% το 2024, ενώ η Πάφος ενίσχυσε αισθητά τη θέση της.

Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή δραστηριότητα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 ο αριθμός των νέων αδειών οικοδομής αυξήθηκε κατά 9%, ενώ η συνολική αξία τους κατέγραψε άνοδο 28%, εξέλιξη που παραπέμπει σε στροφή προς έργα υψηλότερης ποιότητας και αξίας. Λεμεσός και Λευκωσία διατήρησαν την πρωτοπορία σε επιφάνεια αδειοδοτημένων έργων, ενώ αύξηση σημειώθηκε και στις αναπτύξεις ξενοδοχείων και αναψυχής.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο επικεφαλής του κλάδου ακινήτων της PwC Κύπρου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι ο τομέας καλείται να προσαρμοστεί με έμφαση στη βιωσιμότητα, στις ποιοτικές υποδομές και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η PwC σημειώνει ότι τα στοιχεία της έκθεσης αφορούν τη δραστηριότητα της αγοράς κατά το 2025, πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.