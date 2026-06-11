Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα.

Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν, του ειπαν να πάει αυτο το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκει τον εκπαιδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέληση του.

Επίσης, έδωσε στοιχεία και ονόματα απο αυτους που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν.

Ο δικηγόρος του Σπύρος Πανταζής μετά το πέρας της απολογίας του δήλωσε: «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για :

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

cnn.gr