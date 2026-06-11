Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε για δεύτερη διαδοχική ημέρα σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αυστηρή ρητορική και επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για τα γεγονότα στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 158η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος, ο Ερντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή, αποδίδοντας στην ισραηλινή κυβέρνηση ευθύνη για τη συνέχιση της βίας και της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ, υπό την παρούσα ηγεσία, έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διχόνοιας, του οποίου η πρώτη ύλη είναι μόνο αίμα και δάκρυα, μόνο αστάθεια και χάος. Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας, σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα, θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχυσαν· η κραυγή των καταπιεσμένων, που κάνει τον ουρανό να τρέμει, αργά ή γρήγορα θα πιάσει τους τυράννους από το γιακά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan:



Those who follow in Hitler's footsteps today should not forget that if they continue down this path, their fate will be the same as that of other tyrants throughout history. pic.twitter.com/iUSsPS92hV — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, κάνοντας ιστορικούς παραλληλισμούς και απευθύνοντας ευθεία προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, ακολουθούν πρακτικές αυταρχισμού και βίας.

«Όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ ας μην ξεχνούν ότι, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της Ιστορίας», είπε, ενώ υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους και παράλληλα να ζητεί διεθνή λογοδοσία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

protothema.gr