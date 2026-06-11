Έληξε το lockdown στο αμερικανικό Πεντάγωνο έπειτα από λάθος συναγερμό.

Νωρίτερα, πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Πενταγώνου των ΗΠΑ είχαν τεθεί σε lockdown, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν λόγω ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», σύμφωνα με τρεις πηγές του CNN που είχαν γνώση της κατάστασης και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Pentagon official: systems detected problem with air quality in part of the building pic.twitter.com/yXVloz7DFv June 11, 2026

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «είχαν εντοπίσει πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να διαπιστωθεί η σημασία του». «Το υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης εντολής παραμονής σε ασφαλές σημείο (shelter-in-place) για την πληγείσα περιοχή», είχε αναφέρει ο Πάρνελ, προσθέτοντας ότι «οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται επί τόπου και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους παρευρισκόμενος εντός του κτιρίου».

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας του Πενταγώνου (Pentagon Force Protection Agency) είχε ανταποκριθεί στο περιστατικό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της υπηρεσίας, λοχαγό Τζέιμι Τζιλ. Ανάρτηση της Arlington Fire & EMS ανέφερε ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής του Άρλινγκτον επιχειρούσε στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».

Σε μήνυμα που έστειλε η ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου αναφερόταν ότι εντοπίστηκε «πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα» και ότι απαιτούνταν περαιτέρω έλεγχοι.

«Οι έλεγχοι ενδέχεται να διαρκέσουν μία έως δύο ώρες. Ομάδες επέμβασης βρίσκονται ήδη στη θέση τους και είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στους παρευρισκόμενους του κτιρίου, αν χρειαστεί. Ενδέχεται να δείτε προσωπικό επέμβασης από διάφορες υπηρεσίες και να παρατηρήσετε προληπτικά μέτρα να λαμβάνονται στην κεντρική αυλή. Παρακαλούμε να μην ερμηνεύσετε αυτές τις δραστηριότητες», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

New: Here's video of fire and EMS units from @ArlingtonVaFD and neighboring jurisdictions that have been staging at the Pentagon for a hazmat incident involving an odor and possibly detectors going off. They have been in a long standby mode waiting for lab testing. @ARLnowDOTcom… https://t.co/fb89sDrUMd pic.twitter.com/MZEiVFs49V — Dave Statter (@STATter911) June 11, 2026

Οι όροφοι 2 έως 5 στους διαδρόμους 4 έως 7 του τεράστιου συγκροτήματος του Πενταγώνου είχαν τεθεί προσωρινά σε κατάσταση lockdown, ανέφεραν δύο από τις πηγές του CNN. Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο είχαν φορέσει μάσκες αερίου και πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατά των χημικών ουσιών.

Η έδρα του Πενταγώνου, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο της Αλ Κάιντα κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα γραφείων σε όλο τον κόσμο.

skai.gr / cnn.gr