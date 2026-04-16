Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη της ιστορική θητεία το 2012, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως χώρα που δεν ακολουθεί απλώς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Σε μια εποχή αβεβαιότητας αλλά και νέων δυνατοτήτων, η Κύπρος συντονίζει ποικίλες φωνές σε ένα κοινό όραμα, γεφυρώνει διαφορές και καθοδηγεί τον ευρωπαϊκό διάλογο με ευθύνη και βαθιά πίστη στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Με πυξίδα τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την πρόοδο, η χώρα μας έχει αναλάβει μια αποστολή που ξεπερνά τα σύνορά της: να συμβάλει σε μια Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο ανθεκτική, καθώς και πιο ανθρώπινη. Η Κύπρος γράφει ξανά ευρωπαϊκή ιστορία.

Η Κύπρος προεδρεύει στις συναντήσεις σε όλες τις συνθέσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και συνέπεια των εργασιών και του νομοθετικού έργου του Συμβουλίου της ΕΕ.[i]

H «Eurostat», η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε ορισμένους δείκτες και ενημερωτικά γραφήματα για να δείξει την πρόοδο της Κύπρου, σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της «Eurostat», όπως παρουσιάζονται σε ενημερωτικό γράφημα που δημοσιεύθηκε με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τα δεδομένα σκιαγραφούν μια Κύπρο που παρά το μικρό της μέγεθος (0,2%) σε σχέση με την ΕΕ, παρουσιάζει οικονομική ανθεκτικότητα, κοινωνική συνοχή και υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα καλείται να αξιοποιήσει την Προεδρία της ΕΕ ως στρατηγική ευκαιρία για να ενισχύσει την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση, και τον ρόλο της στον ευρωπαϊκό διάλογο.[ii]

Οικονομία: Δημοσιονομική ισχύς και αναπτυξιακή δυναμική

Η Κύπρος ξεχωρίζει για τη δημοσιονομική της επίδοση, καταγράφοντας Δημόσιο πλεόνασμα ύψους 4,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της εμφανίζει έλλειμμα (-3,1%). Παράλληλα, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μακροοικονομικής σταθερότητας.

Ο λόγος του Φόρου προς το ΑΕΠ είναι κοντά στον δείκτη της ΕΕ, το οποίο υποδηλώνει υψηλό βαθμό εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο είναι 2,3%. Το εν λόγω ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που φτάνει το 2,6%, γεγονός που δείχνει ότι οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονται με πιο ελεγχόμενο ρυθμό, σε μια προσπάθεια διατήρησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στις επενδύσεις, με τον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου να ανέρχεται στο 25,2% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας αισθητά τον μέσο όρο της ΕΕ (21,2%). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια οικονομία που επενδύει και ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία.

Τουρισμός και αφίξεις στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Eurostat», η Κύπρος έχει τη μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ.

H δυναμική του τουρισμού είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.

Νοικοκυριά και κοινωνική-δημογραφική δομή: Πρωτιές σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων νοικοκυριών καθώς και το τρίτο υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά στην ΕΕ.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για την Κύπρο αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό του πληθυσμού κάτω των 15 ετών ανέρχεται σε 15,3%, το οποίο είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14,6%). Επίσης, ο δείκτης γονιμότητας ανέρχεται σε 1,4 παιδιά ανά γυναίκα, επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (1,38).

Απασχόληση: Υψηλή απασχόληση και θετική εικόνα για άνδρες και γυναίκες

Η Κύπρος σημειώνει υψηλά ποσοστά απασχόλησης, τόσο στους άνδρες (85,0%) όσο και στις γυναίκες (75,0%), υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80,8% για τους άνδρες και 70,8% για τις γυναίκες). Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη δυναμική συμμετοχή του κυπριακού πληθυσμού στον τομέα της απασχόλησης.

Ανεργία: ευνοϊκή εικόνα

Η Κύπρος παρουσιάζει ιδιαίτερα ευνοϊκή εικόνα στον τομέα της ανεργίας, με το συνολικό ποσοστό ανεργίας να περιορίζεται στο 4,9%, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,9%). Ακόμη, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 13,0%, επίσης χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ (14,9%), γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές των νέων στην Κύπρο.

Κίνδυνος φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο ανέρχεται στο 17,1%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι υψηλότερο, φτάνοντας το 21,0%.

Η σύγκριση αυτή δείχνει ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, με διαφορά 3,9 ποσοστιαίων μονάδων, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη ότι η χώρα μας διαθέτει τις βάσεις για περαιτέρω πρόοδο.

Εκπαίδευση: Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα

Η Κύπρος καταγράφει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 64,4% των ατόμων ηλικίας 30–34 ετών έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι μόλις 44,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του πληθυσμού.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των γυναικών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο φτάνει το 72,9%, σε σύγκριση με 50,2% στην ΕΕ, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόοδο στην ισότητα των φύλων, και τη δυναμική συμβολή των γυναικών στο μορφωτικό επίπεδο της χώρας.

Περιβάλλον και ενέργεια

Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας να φτάνει στο 20,2%. Παρά το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι λίγο υψηλότερος, στο 24,6%, η Κύπρος κινείται με σταθερά βήματα προς έναν πιο βιώσιμο προσανατολισμό.

Μια μικρή χώρα με ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα

Συνολικά, τα στοιχεία της «Eurostat» αναδεικνύουν μια Κύπρο που συνδυάζει δημοσιονομική σταθερότητα, ισχυρή αγορά εργασίας, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κοινωνική συνοχή. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να προβληθούν αυτά τα πλεονεκτήματα και να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της χώρας μας στον ευρωπαϊκό διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών για το μέλλον της Ευρώπης.

Παρότι η Κύπρος καλύπτει μόλις το 0,2% της συνολικής έκτασης και του πληθυσμού της ΕΕ, με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, η συμβολή και η επίδοσή της σε καίριους οικονομικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς τομείς αναδεικνύουν μια χώρα με δυναμικό αποτύπωμα και σημαντικές συγκριτικές επιδόσεις.

H Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί μια φιλόδοξη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση, μέσω των ακόλουθων πέντε γενικών προτεραιοτήτων:[iii]

Αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα και την ετοιμότητα. Αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα. Μια Ένωση ανοιχτή προς τον κόσμο, αυτόνομη. Μια αυτόνομη Ένωση Αξιών, για όλους Ένας προϋπολογισμός για μια αυτόνομη Ένωση.

Το Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για όλη την περίοδο 1Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2026 είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για ενημέρωση των στόχων και των προτεραιοτήτων της Προεδρίας.

Εν κατακλείδι, η Κυπριακή Προεδρία λειτουργεί πρωτίστως ως υπεύθυνος και έντιμος διαμεσολαβητής, προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι προκλήσεις μετατρέπονται σε ευκαιρίες και ότι η φιλοδοξία συνοδεύεται από δράση και απτά αποτελέσματα.[iv]

Νίκη Χριστοφή

Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΕΛΚ

Μέντορας και Εμπειρογνώμονας σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Σύμβουλος Φορολογίας

[i] Εκ περιτροπής Προεδρία – Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 – Gov.cy

[ii] Infographic για την Κύπρο στην ΕΕ Ιανουάριος 2026

[iii] Προτεραιότητες

[iv] Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας