Σχεδόν μια εβδομάδα έμεινε για την πρώτη σέντρα στο φετινό Μουντιάλ, αφού την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου στις 22:00, Μεξικό και Νότια Αφρική θα δώσουν το εναρκτήριο ματς στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 χώρες θα δώσουν τη δική τους μάχη για τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, με τη διοργάνωση να ολοκληρώνεται τη 19η Ιουλίου στις ΗΠΑ και το MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσι.

Φυσικά, οι προβλέψεις για την ομάδα που θα διαδεχθεί (;) την Αργεντινή δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα και, στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσιάζει τα πιθανότερα ζευγάρια του μεγάλου τελικού.

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