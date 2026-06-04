Θάρρος στους μαθητές που παρακάθονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θέλησαν να δώσουν εργαζόμενοι σε σχολείου που γειτνιάζει με το εργοτάξιό τους στην Αθήνα.

Η ιστορία έγινε γνωστή από ανάρτηση στα social media, η οποία συνοδεύεται και με σχετική φωτογραφία που δείχνει ότι κρεμάστηκε ένα μεγάλο πανό, μέσω του οποίου εύχονται στα παιδιά καλή επιτυχία. Παράλληλα, δεσμεύονται πως το εργοτάξιο θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη τις ώρες των εξετάσεων.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

Αυτό που έγινε στον Άλιμο δεν έχει προηγούμενο… ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου….

Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε… Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό που ανέγραφε: «Τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη»,… τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια.

Στο τέλος έγραψαν το καλύτερο, «αν δεν πετύχετε στη Σχολή που θέλετε μην αγχώνεστε… η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα. Χτίζεται και στα εργοτάξια..».

Άνθρωποι του μεροκάματου θυσίασαν μεροκάματα για να μην χάσουν τα παιδιά την συγκέντρωσή τους.

Μία μόνο λέξη ταιριάζει εδώ ανθρωπιά και ήθος…

Υπάρχει ελπίδα.